Vino, conto alla rovescia per Chianti Lovers & Rosso Morellino

Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino: un’intera giornata di degustazioni in cui sono previste oltre 200 etichette di Chianti e Morellino di cui la metà saranno nuove annate offerte in anteprima ai Chianti Lovers da oltre 100 aziende. L’evento vitivinicolo si terrà domenica 18 febbraio alla Fortezza da Basso presso il Padiglione Cavaniglia e Area Monumentale.

I biglietti sono già disponibili online e per accedere alla prevendita basta utilizzare il seguente link:

https://www.boxofficetoscana.it/it/evento/Chianti%20Lovers%20Rosso%20Morellino%20%20Fortezza%20da%20Basso%20Firenze%2018%20febbraio%202024

I visitatori potranno accedere all’Area Tasting Collettiva dalle 16 alle 21, dove, muniti di apposito bicchiere e sacchetta porta bicchiere, assaggeranno i vini proposti dai produttori.

Ricordiamo gli orari di ingresso:

Orario per il pubblico: dalle 16:00 alle 21:00 con biglietto.

Orario operatori: dalle 9:30 alle 21:00 (solo area espositiva Padiglione Cavaniglia).

L’iniziativa è organizzata e promossa da Chianti Lovers & Rosso Morellino, intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 anno 2021. Non saranno ammessi all’evento minori e animali per questioni assicurative.