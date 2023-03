Vino, alla Fattoria dei Barbi una mostra dedicata a Francesca Colombini Cinelli

Immagini, ricordi e opere d’arte, frammenti di vita privata e colonne di tabloid americani, per ripercorrere la vita di Francesca Colombini Cinelli. Apre alla Fattoria dei Barbi un’esposizione dedicata alla Signora del Brunello e di Montalcino, scomparsa lo scorso 30 dicembre.

“Mia madre Francesca era davvero la Signora Brunello, una donna straordinaria e poliedrica. Per quasi un secolo è stata una delle maggiori personalità del vino italiano, vi invito a ricordarla con noi tra le immagini, i video e le sue creazioni, che hanno segnato un’epoca”, ha detto Stefano Cinelli Colombini, alla guida della Fattoria dei Barbi.

L’allestimento, che resterà aperto per tutto l’anno, è realizzato in due sale della cantina e vuole rendere omaggio a una personalità eclettica, che ha scritto pagine importanti della storia del vino, ma era anche un’artista, un’intellettuale, una scrittrice e, soprattutto, una grande signora. Dai ricordi dell’infanzia a Firenze, dove casa Colombini era il ritrovo dei più importanti letterati, a Montalcino col suo Brunello, fino alle sue pitture e ceramiche d’arte, passando per i tanti che hanno amato il suo vino e per la gente della sua azienda. Una raccolta di foto, video, accessori, oggetti e molto altro, per ripercorrere legami, aneddoti e momenti significativi di una lunga vita. Un omaggio a una donna affascinante, punto di riferimento per la sua Montalcino e per tutto il mondo del vino italiano.