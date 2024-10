Vicchio, auto esce di strada e finisce in un dirupo: salvi conducente e passeggeri

Un auto con delle persone a bordo è finita in un crepaccio. Tutto questo è accaduto nel pomeriggio di ieri in Mugello, nel comune di Vicchio, si è verificato un incidente stradale che ha visto l’uscita dalla carreggiata di una vettura con a bordo quattro persone; l’automobile è finita infatti in un dirupo.

Sono intervenuti i soccorsi, e all’arrivo della squadra di Vigili di Borgo San Lorenzo automobilista e passeggeri erano usciti tutti dall’abitacolo. Nessun c’è stato nessun ferito grave, ma sicuramente un grande spavento.