Viareggio, un workshop su voce, recitazione e dizione con Valentina Gianni

La voce dice molto del sé, può esprimere sicurezza, autorevolezza, ma anche gioia, sensibilità.

La voce è uno strumento che, se conosciuto, può essere un alleato prezioso in moltissimi campi che non riguardano unicamente quello dello spettacolo.

Per immergersi nel meraviglioso della voce e cimentarsi nell’arte della parola sabato 9 marzo al Dance & Yoga Studio in via Maroncelli, 130 a Viareggio Valentina Gianni sarà protagonista di Voce, recitazione e dizione, workshop rivolto a professionisti e a chiunque desideri sperimentare e approfondire la potenzialità del nostro linguaggio e divertirsi con voce e parole

“Ci aspetta un pomeriggio ricco – anticipa Valentina Gianni– nella prima parte ci dedicheremo studio della dizione e della pronuncia delle parole, mentre nella seconda ci immergeremo nell’interpretazione e nella “resa” di un testo che sia di narrativa, prosa o cinematografico”.

Valentina Gianni attrice, doppiatrice, performer e cantante toscana lo sa bene e da anni si occupa di formazione teatrale per adulti e bambini, laboratori per le scuole, voice over e doppiaggio.

“Fin da bambina la voce per me era uno strumento di gioia ed espressione: facevo imitazioni di attori, cantanti, giocavo a fare la presentatrice, ascoltavo le favole sul mio mangianastri cogliendo ogni sfumatura e adoravo cantare. – Racconta Valentina Gianni- Oggi questo grande amore per la parola “detta-recitata” cerco di trasmetterlo alle persone che partecipano ai miei corsi o workshop e lo faccio con lo stesso entusiasmo di allora. I corsi ospitano persone che desiderano approfondire e migliorare, -aggiunge- ma anche semplicemente chi vuole divertirsi a sperimentare con la propria vocalità, proprio perché possa essere d’aiuto anche nel proprio quotidiano. La voce, oltre per chi deve farne uso professionale, può davvero diventare uno strumento utilissimo per migliorare il nostro benessere”.

Lo fa dopo anni di lavoro sul campo, dopo aver attraversato la clownerie e il teatro di prosa; dopo aver ideato insieme a Federico Barsanti il personaggio Signora Porzia dopo aver ricevuto moltissimi riconoscimenti come quello di menzione come migliore attrice al Roma Teatro Festival del 2007.

Valentina Gianni è ideatrice del Teatrino Valentino spettacolo di burattini con storie originali e rivisitate, è speaker in documentari, e insegnante di recitazione e dizione.

Valentina tiene corsi di teatro per adulti al mattino e workshop mensili dedicati a dizione e interpretazione. Il mercoledì tiene un corso per bambini a Viareggio.

Chi è Valentina Gianni: attrice, speaker, doppiatrice, cantante, burattinaia. Voice Over e speaker in documentari scientifici e divulgativi per la trasmissione Geo, Rai 3 e per Fratelli Desideri Masterchef Italia, con TripodPhoto Video Productions.

È ideatrice insieme a Federico Barsanti del personaggio Signora Porzia.

Nel 2019 nasce il suo Teatrino Valentino, spettacolo di burattini con storie da lei scritte o rivisitate. Tiene corsi di teatro per bambini, adulti e ragazzi con particolare attenzione agli aspetti legati alla dizione e all’uso della voce. Cantante della live band “Just Friends”.