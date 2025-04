Viareggio, al Club Nautico Versilia ritorna il Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Archiviati con successo la L Coppa Carnevale e il Trofeo del Carnevale di Viareggio 2025, ritorna il Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, manifestazione con la quale il Club Nautico Versilia vuole mantenere vivo il ricordo di un amico che ha dato tanto alla Versilia ed in particolare alla città di Viareggio dove ha prestato servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto.

Il tradizionale appuntamento, giunto alla ventottesima edizione e riservato alle imbarcazioni ORC, Gran Crociera, Rating Fiv, Barche d’Epoca, Classiche e Vele Storiche, sarà organizzato sabato 10 e domenica 11 maggio, su delega Fiv, dal CNV con la collaborazione di LNI sez. Viareggio, CNMd Carrara, CVTdLPuccini, AIVE, Vele Storiche Viareggio, CIM, C.O. Mariperman-CSSN-MM, il patrocinio di Regione Toscana, Stato Maggiore della Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, il supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana e Codecasa due.

Nel Comitato d’Onore, come sempre, importanti personalità militari e civili a conferma del grande prestigio dell’evento.

“Alle ore 10 di sabato nel salone al primo piano del Club Nautico Versilia si svolgerà il briefing per gli equipaggi mentre la partenza della regata sarà data da Carrara alle ore 14.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Muzio Scacciati -Due i percorsi: una costiera Marina di Carrara – Isola del Tino – Ship Light – Viareggio per Orc e Rating FIV (tempo limite arrivo ore 10 di domenica), mentre per gli yacht d’epoca, classici e per le vele storiche il percorso sarà Marina di Carrara – Isola del Tino – Viareggio e il tempo limite saranno le ore 24 di sabato. Il bando di Regata, le modalità per iscriversi e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito-Albo Ufficiale della Regata https://www.racingrulesofsailing.org/documents/10702/eventname=XXVIII%20Trofeo%20%20Amm.%20G.%20Francese%20