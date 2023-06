Versilia, immobili di lusso: l’offerta sfiora i 3,50 miliardi

La rinomata zona della Versilia continua a vedere una sempre maggiore disponibilità di immobili di lusso offerti in vendita. Ad oggi, il valore complessivo offerto nel comparto è di 3,47 miliardi di euro, il terzo più alto d’Italia dopo Milano e Roma. Queste sono alcune delle evidenze più indicative emerse dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in partnership con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader negli immobili di lusso.

Le variazioni dello stock

Nonostante un rallentamento nell’ultimo anno, i principali indicatori dell’offerta mostrano un trend positivo negli ultimi anni. Rispetto a inizio 2019 valore dello stock, numero di annunci e superfici totali sono aumentati tra il 50% e il 60%. Ad oggi si contano 1.417 annunci, con una superficie complessiva di 366.524 metri quadri.

La composizione dell’offerta è una rara eccezione nel panorama italiano: in un contesto nazionale dove gli appartamenti sono netta prevalenza rispetto alle ville anche tra gli immobili di lusso, in Versilia il rapporto è invertito con il 77% di ville rispetto al totale. Questo dato è invariato rispetto all’inizio delle rilevazioni nel 2019.

Tempi di vendita

I principali indicatori temporali della nostra analisi riguardano il Time to sell, inteso come tempo medio impiegato da un annuncio per uscire dal mercato, e il Time on market, equivalente all’età media degli annunci ancora presenti sul mercato in un dato momento. Fungono, rispettivamente, da proxy per i tempi medi di vendita e l’età media dell’invenduto. Entrambi presentano un andamento simile, con il dato di giugno 2019 in drastica riduzione. Successivamente si osserva un aumento delle tempistiche, mentre da fine 2021 i grafici cominciano a differenziarsi: i tempi medi di vendita iniziano una nuova fase di contrazione, arrivando oggi a 8,4 mesi, mentre l’età media dell’invenduto è stabile a 13,4 mesi.

Domanda degli immobili di lusso

In accordo con il deciso incremento dell’offerta negli anni presi in considerazione, la domanda generata da ogni singolo annuncio decresce, diminuendo del 21% rispetto a inizio 2019. Il suo peso rispetto alla domanda nazionale del lusso, però, è invariato: 0,7%.

L’Osservatorio 2023 del mercato residenziale di lusso in Italia è scaricabile in formato PDF e liberamente consultabile a questo link.