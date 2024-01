Versilia, da Villa Borbone alla spiaggia immersi nella natura: riqualificato il percorso della Lecciona

Una passeggiata nel verde tra la spiaggia e Villa Borbone che permette di immergersi nella bellezza della Macchia Lucchese: nei giorni scorsi il sentiero naturalistico della Lecciona è stato riqualificato e rimesso in sicurezza grazie ad un intervento finanziato dall’Ente Parco, in accordo con il Comune di Viareggio, con contributi regionali per 19.500 euro, realizzato dalla ditta VNA Solution SRL,

«Il percorso, lungo 1.400 metri, regala scorci unici tra alberi ed arbusti tra i quali fanno bella mostra ontani, frassini, pioppi, lecci, farnie, ginepri, ginestri e la periploca – spiega il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani – ammirare le caratteristiche dell’area umida è affascinante sia d’inverno sia d’estate ed è un valore aggiunto importante per promuovere un turismo responsabile e sostenibile, un’occasione per conoscere sempre di più il nostro Parco, le sue peculiarità e la sua storia»

«Il Parco occupa gran parte del territorio di Viareggio – dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro – e racchiude una ricchezza di biodiversità che va garantita e tutelata: un lavoro di cesello che non può prescindere dalla collaborazione fra Enti. Un sentiero riqualificato è una ricchezza per tutti: per i cittadini che potranno percorrerlo in sicurezza, per il turismo che trova nuovi spunti e diventa sempre più sostenibile. Un primo importante passo verso una fruizione responsabile e consapevole del Parco e della spiaggia della Lecciona».

I lavori hanno permesso di pulire il tracciato da rami e alberi caduti in seguito agli ultimi eventi meteorologici, il piano viario è stato messo in sicurezza e riqualificato, le staccionate sono state riparate oppure sostituite dove necessario, così come è stato ripristinato il tavolo per la sosta. Nei giorni scorsi sempre l’Ente Parco ha terminato un intervento di riqualificazione della passerella di legno che porta alla spiaggia nella zona di Marina di Torre del Lago, con un investimento ulteriore di 15.000 euro, operazioni eseguite dalla ditta House Paint Colors srls.