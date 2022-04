VERSILIA – Chisesi Art Gallery Pietrasanta aperta a Pasqua e Pasquetta con performance dell’Artista

In occasione delle prossime feste pasquali, la Chisesi Art Gallery di Pietrasanta – in via Mazzini 79 – resterà aperta con il consueto orario (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) sia domenica 17 (Pasqua), sia lunedì 18 aprile (Pasquetta), sempre con ingresso libero.

All’interno della nuova galleria d’arte inaugurata poco più di un mese fa, il visitatore troverà il meglio della produzione artistica di Andrea Chisesi che, per il giorno di Pasqua alle ore 16, darà vita a una performance dal vivo per presentare la propria collezione di disegni, per lo più inediti e che rappresentano una vera novità per la galleria pietrasantina.

Percorso espositivo in una sede prestigiosa

Va ricordato che la nuova galleria d’arte di Andrea Chisesi è la prima e, fino a questo momento, l’unica presente in via Giuseppe Mazzini e ha sede al piano terra dello storico edificio del XVII secolo dove, il 12 ottobre 1821, nacque Eugenio Barsanti, l’inventore del motore a scoppio.

Curata da Marcella Damigella, al suo interno la galleria propone una variegata scelta di opere tra pitture, disegni e fusioni (quest’ultima è la tecnica che risulta dall’innesto di pittura e fotografia). Chisesi rivisita la storia dell’arte classica, proponendo un linguaggio espressivo contemporaneo, ma carico di archetipi; in particolare, nel suo personalissimo riesame, il tempo è rappresentato dai frammenti dei manifesti strappati presi dalla strada, una memoria fatta di réclame che chiudono uno spazio-temporale perpetuo all’interno dell’opera.

Il percorso si completa con la collezione dedicata alla luce, i suoi Fuochi d’artificio, una vera e propria esplosione di colori e di forme, che si rivelano un inno alla vita.

Nella nuova galleria d’arte di Andrea Chisesi è ben presente il connubio tra natura e uomo legati dal tempo e dal deterioramento, poetica dell’artista. La collezione ispirata alla natura e al panismo dannunziano – che richiamano l’ultima esposizione di Andrea Chisesi al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera – completano il percorso espositivo.

INFO

Andrea Chisesi Art Gallery

A cura di Marcella Damigella

Via Mazzini 79, Pietrasanta (LU)

Aperto tutti i giorni ore 10-13 e 16-20

Tel. +39 349 8486901

info@andreachisesi.com

www.andreachisesi.com