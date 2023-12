Versilia, a Pietrasanta la magia dei mercatini di Natale

Dal prossimo fine settimana (8-10 dicembre) e per i due successivi, fino all’attesa notte della Vigilia, l’atmosfera magica dei mercatini natalizi avvolgerà Pietrasanta di luci colorate, profumi di cioccolato e cannella, fiocchi di neve e tintinnio di campanelle.

Una quarantina di espositori giunti da diverse regioni italiane proporranno gioielli di artigianalità e tante idee regalo lungo la “passeggiata di Afrodite”, a lato di piazza Statuto e fino a piazzetta Crispi, accompagnati da un ricco calendario di iniziative “cucite” a misura di famiglia e offerte tutte gratuitamente.

“Grazie alla collaborazione dell’associazione Apuan Eventi – sottolinea il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani – che ha dato seguito all’input dell’amministrazione, integrando il calendario di iniziative già predisposto dal Comune, il tradizionale appuntamento con il mercatino sarà davvero un momento per tutti: per chi è in cerca di un pensiero originale e personalizzato da mettere sotto l’albero ma anche per chi vuole regalare ai più piccoli un pomeriggio divertente e da trascorrere insieme”.

La base dei vari eventi collaterali sarà proprio l’asse piazza Statuto-piazzetta Crispi. Venerdì 8 dicembre apertura con Elsa e il magico mondo di Frozen: dalle 16 ci saranno truccabimbi, sculture di palloncini, letture e anche una suggestiva nevicata, propiziata dalla principessa del regno di ghiaccio. Sul sagrato del Duomo di San Martino, alle 16,30, è invece in programma il concerto natalizio del coro “Voices of Heaven gospel choir”.

Sabato 9, dalle 15,30, le “follette di ghiaccio” della Patchouli danza e discipline orientali si esibiranno in “Christmas in the air”; dalle 16 a Palazzo Panichi, invece, appuntamento con “Appendi un bozzetto”, giochi e attività natalizie per decorare l’albero di Natale del Museo dei Bozzetti che si ripeterà anche domenica 10 allo stesso orario. Ancora domenica 10, dalle 16,30 tutti con il naso all’insù per gli spettacolari trampolieri e il “Christmas fire exibition”.

Venerdì 15, dalle 16, protagonisti saranno il pony Aisha e i magici elfi di Babbo Natale, a cura della scuola di equitazione Il Sentiero; non mancheranno truccabimbi e animazioni. Dalle 17, invece, la biblioteca comunale ospiterà le letture e i laboratori in inglese di “Christmas Storytelling”, con la “magic teacher” Elisa (appuntamento che si ripeterà venerdì 22 alla stessa ora). Sabato 16 spazio a “L’incanto della Princy”, spettacolo di bolle di sapone giganti con grandi effetti speciali. Domenica 17, invece, in giro fra strade e piazze del centro spunterà il burbero Grinch mentre il folletto Budino Birichino racconterà favole di Natale a tutti i bambini.

Venerdì 22, dalle 18, tutti invitati a indossare qualcosa di natalizio e sfilare insieme al corteo di “babbi e mamme” Natale che attraverserà via Mazzini fino a piazza Duomo (iniziativa a cura di Anchors); sabato 23, dalle 16, saranno i più celebri personaggi di cartoni animati e film di animazione ad accogliere grandi e piccini; dalle 17,30, invece, nella Sala dell’Annunziata all’interno del complesso di Sant’Agostino “Biblioteca in festa!”, letture natalizie a cura della biblioteca comunale e concerto degli Archibaleno Suzuki Ensemble. Domenica 24, infine, dalle 16,30 in piazza Duomo il grande spettacolo itinerante con le Elfe di Natale, la Dama Bianca e le Farfalle Luminose, a cura della compagnia teatrale Corona Events.

I mercatini di Natale si svolgeranno sempre dalle 9 alle 20 e rientrano nel ricco programma de “L’incanto del Natale”, inaugurato il 24 novembre dall’accensione delle luminarie e che per oltre un mese accoglierà a Pietrasanta grandi e piccini, fino all’Epifania.