Vela, iniziato a Viareggio il Campionato di Flotta 2024 riservato alla Classe Star

Con la prima prova disputata nel fine settimana appena concluso con vento debole sui 5 nodi e mare calmo, ha preso ufficialmente il via il Campionato di Flotta Star 2024 organizzato su delega della Fiv dalla Società Velica Viareggina nelle acque di Viareggio, considerato campo di regata ottimale dalla Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi.

La vittoria di giornata è andata dall’equipaggio di casa formato da Giorgio Galli e Alberto Mugnaini (Ita 8155 Petronilla, Flotta Perla della Versilia) che ha preceduto i compagni di Flotta Graziano Bonanno con Nicolas Serravalle (Ita 8569 Machiavelli PdV) e Luca Massacesi con Claudio Parboni (Ita 8382 Starnuto, Viareggio).

UdR in questa prima manche è stato Silvio Dell’Innocenti.

Il Campionato di Flotta 2024, articolato su sette prove complessivamente, dopo gli appuntamenti di domenica 4 febbraio e domenica 3 marzo, si concluderà il 14 aprile con le ultime regate in programma e la premiazioni presso la base nautica della SVViareggina: i primi tre equipaggi classificati saranno premiati dai rispettivi Capitani di Flotta.

Le iscrizioni a questa manifestazione sono aperte a tutte le Star ma la classifica finale sarà disposta soltanto per le Flotte di Viareggio, Perla della Versilia e Forte dei Marmi. Se si effettueranno tutte le sette regate previste, sarà possibile applicare due scarti. Se, invece, le prove valide fossero solo 4, 5 o 6 se ne potrà scartare una soltanto.

Nel prossimo mese di febbraio, oltre alla seconda tappa del Campionato di Flotta, la SVV ospiterà anche un’altra classica manifestazione riservata alla Classe Star: sabato 17 e domenica 18 Febbraio si scenderà, infatti, in mare per l’edizione 2024 del tradizionale Trofeo Burlamacco.

La Società Velica Viareggina aveva chiuso il 2023 con la consegna della prestigiosa Stella d’Argento ottenuta per i meriti sportivi raggiunti dai propri Soci in questi anni di attività sportiva: un grandissimo risultato, arrivato a cinque anni dalla Stella di bronzo, che ha premiato gli sforzi e l’impegno profuso in questi anni dal sodalizio presieduto da Paolo Insom che si sta impegnando anche nel promuovere e diffondere lo Sport della Vela soprattutto fra i più giovani. Oltre ad aver aderito dal 2016 con il Club Nautico Versilia e il Circolo Velico Torre del Lago Puccini alla Scuola Vela Valentin Mankin -un’unica scuola vela per i giovanissimi, volano per il turismo versiliese che, con ottimi risultati, insegna non solo lo sport della Vela ma anche l’amore e il rispetto verso il mare, il lago e il territorio-, la Società Velica Viareggina sta attivamente promuovendo il rilancio della Star soprattutto fra i velisti Under 30 che abbiano voglia di cimentarsi in una Classe altamente tecnica, elegante e senza tempo, entrando a far parte di una Flotta di autentiche leggende della Vela.

Viareggio che ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, seconda soltanto come numero di Star alla Flotta di Miami in Florida, vuole diventare un punto di riferimento -l’unico polo in Italia- per gli Under 30 e pertanto la Velica Viareggina offre inviti esclusivi, sconti speciali, agevolazioni e imbarcazioni a disposizione per i giovani Under 30 e tante iniziative per coinvolgere anche i giovani nel meraviglioso mondo della classe Star, potente e tattica di bolina, agile e planante di poppa. Chi fosse interessato potrà trovare informazioni anche sui i siti e sui canali social Facebook e Instagram e dell’International Star Class e della Velica Viareggina.