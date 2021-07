VALDARNO – Jazz, swing e Sherlock Holmes: Estate FIV, ecco gli eventi della settimana

Una settimana a tutta musica, tra jazz e grandi classici di ieri e di oggi. Non mancano però le letture sceniche de “Il giardino di Alceste”, le iniziative per i bambini e il fitness adatto a tutti: ecco il programma settimanale di Estate FIV 2021, il cartellone da oltre 50 eventi gratuiti promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Il giardino di Alceste, la rassegna letteraria itinerante che porta i grandi classici nelle frazioni, con le letture sceniche di Marco Natalucci accompagnate dalla musica dal vivo di Stefano Patrizio. L’edizione 2021 è dedicata alle avventure di Sherlock Holmes, il noto detective protagonista dei romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Stavolta gli indizi portano al Brollo: è lì infatti, presso la Terrazza del Brollo, che martedì 20 luglio alle 21 verranno portati in scena i passaggi più noti de “Il mastino dei Baskerville”, uno dei romanzi più celebri della saga di Sherlock Holmes. Prenotazione obbligatoria online o per telefono 055.9125304.

All’Arena del Teatro Garibaldi si torna indietro nel tempo fino agli anni ruggenti dello swing con il concerto della Sunrise Jazz Orchestra in programma giovedì 22 luglio alle 21.30, accompagnato dall’esibizione della scuola di ballo Swing Mood. È il secondo appuntamento con i concerti di Valdarno Jazz Festival a Figline. Nata nel 1993 come evoluzione della banda di Campi Bisenzio in seno alla Società musicale Michelangiolo Paoli, la Sunrise Jazz Orchestra propone una scaletta di grandi classici degli anni ’30 ispirato all’epoca d’oro del Cotton Club, il celebre locale di Harlem in cui mossero i primi passi musicisti come Fletcher Henderson, Duke Ellington e Cab Calloway. Prenotazione obbligatoria online o per telefono allo 055.9125304.

Dopo Bing, in piazza Ficino a Figline arriva un’altra grande amica dei più piccoli, la Pimpa: la cagnolina disegnata dal fumettista Altan sarà protagonista del giovedì sera dedicato ai bambini. Anche per la serata del 22 luglio non cambia la formula: tre repliche da mezz’ora ciascuna, alle 20.45, 21.30 e 22.15. Prenotazione obbligatoria, online o allo 055.9125304.

Musica di nuovo protagonista, stavolta in piazza Santa Lucia per l’appuntamento con “Incisa sotto le stelle”, a cura della Proloco Aldo Castelli. Venerdì 23 luglio alle 21 lo StranoDuo, formazione ridotta della band valdarnese Stranobakkano, proporrà un repertorio di cover dei grandi successi italiani e internazionali, del passato e di oggi. Prenotazione obbligatoria per telefono al 339.2420452 o al 339.8936649.

La voce di Donatella Alamprese accende la serata di sabato 24 luglio alle 21.30 all’Arena del Teatro Garibaldi. Dal tango al jazz, dall’opera al pop, l’eclettica interprete di grandi classici del passato e del presente sarà la protagonista dell’evento organizzato dalla Proloco Marsilio Ficino, accompagnata da Marco Giacomini alla chitarra, Andrea Farolfi al violino e Amedeo Ronga al contrabbasso. Prenotazione allo 055.9153509 oppure 347.8709007. E infine, sport a Ponte agli Stolli, dove il Circolo ricreativo propone per sabato 24 luglio alle 21 un percorso ginnico all’interno della parte storica della frazione. Info e prenotazioni: 338.9262967 (Manuela), 347.6741001 (Lucia).

Il programma completo degli eventi e tutte le informazioni per prenotare su www.fiv-eventi.it.