Vacanze nella natura: cinque destinazioni da scoprire all’estero

Camminare immergendosi completamente nella natura, scoprire piccole realtà e agriturismi, piccoli borghi o comuni circondati da boschi e vallate. L’ecoturismo è stata una delle tendenze che hanno prevalso nei desideri dei viaggiatori negli ultimi anni e che si conferma anche per il 2022.

Molti turisti, infatti, anche quest’anno stanno prenotando le proprie vacanze cercando soprattutto mete green, in cui ci si può svagare, stare all’aria aperta e respirare a pieni polmoni aria pulita, rimanendo lontani dal caos cittadino. Questa è una conseguenza degli ultimi anni di pandemia, in cui i traveller hanno premiato le destinazioni meno affollate e più rilassanti continuando poi a scegliere per le proprie vacanze questo stile di viaggio all’insegna del benessere.

Ma quali sono le mete più amate dai viaggiatori all’estero? Se in Italia Trentino Alto Adige, Umbria, Marche e Calabria reggono molto nelle classifiche del turismo green, all’estero a prendere piede sono le destinazioni che contemplano monti, laghi, mare, riserve o parchi naturali protetti.

In questo caso, quindi, si può prenotare un viaggio in Norvegia, per scoprire i fiordi e ammirarli da vicino, passando attraverso paesaggi unici e rigogliosi come le cascate di Kjossfossen e quella di Roykjafossen, perfetta location per organizzare un pic-nic norwegian-style.

Anche la Malesia è una delle destinazioni più richieste dai viaggiatori per vivere un’esperienza di viaggio naturale. Qui, oltre a moschee e palazzi divini, si possono visitare aree remote come Janda Baik, un piccolo villaggio immerso nella foresta pluviale tropicale; la catena montuosa Titiwangsa, divisa tra foreste e piantagioni e il parco nazionale Belum-Temenggor, dove si trova il villaggio aborigeno Orang Asli.

Meravigliosa anche la Mongolia, da scoprire attraversando il deserto del Gobi per arrivare all’antica città di Kharakorum e al Parco nazionale di Hustain Nuruu, dove si trovano i Prezewalski, gli ultimi esemplari al mondo di cavalli selvaggi.

E che ne pensate di passare un po’ di tempo tra i villaggi berberi arroccati sulle pendici alle dune sabbiose del deserto del Sahara? Tutto questo si può fare in Tunisia aggiungendo ad un tour culturale tappe nelle zone naturalistiche più belle della zona come l’oasi di Chebika e la zona desertica di Ong Jemel, scelta anche per girare alcune scene del celebre film di Star Wars.

Infine, potete andare alla scoperta delle zone più autentiche e genuine delle Canarie, passando da Tenerife a La Gomera, per trascorrere del tempo nella Valle di Era Nuova o al Parco Nazionale del Teide, ricco di paesaggi boschivi e lunari grazie alla presenza del maestoso vulcano Teide.