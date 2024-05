Università di Firenze, quattro borse di studio per studenti da Ucraina, Palestina e altri paesi in guerra

Un gesto concreto a favore degli studenti che, nel proprio paese, vivono il dramma di un conflitto armato. L’Università di Firenze lancia un bando per quattro borse di studio rivolto a studentesse e studenti provenienti dall’Ucraina, dalla Palestina e da altri paesi in stato di guerra. Il via libera è avvenuto nella seduta di oggi del Senato accademico.

Ciascuna borsa ha un valore di 15mila euro per ogni anno di corso e consentirà l’immatricolazione o iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino.

Secondo quanto previsto dal bando, i vincitori della selezione potranno beneficiare di servizi di tutorato, servizi personalizzati per studenti con disabilità o disturbi specifici per l’apprendimento e servizi di counselling psicologico.