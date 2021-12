Una nuova idea di biancheria

Elemento essenziale e funzionale, la biancheria è un complemento d’arredo che inverosimilmente modifica l’assetto e lo stile della casa. Se una stessa camera, per esempio, viene addobbata con biancheria classica fatta di merletti e pizzi e finiture importanti o con biancheria dal taglio semplice e lineare, l’effetto che produce è diverso. Nel primo caso l’atmosfera diventa più tradizionalista e la camera assume un carattere romantico e senza tempo; nel secondo caso, invece, la praticità fa da padrona. In entrambi i casi è la qualità che ha il potere di conferire una certa importanza all’ambiente. Quindi, quando si è di fronte ad una scelta, si pensi a che tipo di uso quella biancheria è destinata, se ad una mera decorazione o una funzionale soluzione d’arredo.

Ciò non significa che optare per una biancheria per la casa più funzionale e meno decorativa possa ledere alla bellezza dell’ambiente. Anzi, la giovane azienda Losenti insegna che la bellezza è proprio nella semplicità dei dettagli, nel taglio lineare e nelle proposte senza fronzoli.

La sostenibilità prima di tutto

Losenti nasce nel 2021 con l’intento di offrire un’idea nuova di biancheria per la casa. La sua è un’idea di biancheria che non trova una fine dopo il suo utilizzo, anzi è destinata al riutilizzo. L’innovazione dell’azienda italiana capitanata dal giovanissimo imprenditore Gianluca Battaglia sta proprio nell’aver ideato un processo di rigenerazione e riciclo dei prodotti Losenti in nome di una più diffusa educazione all’ecosostenibilità.

Il suo progetto prevede l’allungamento del ciclo di vita dei suoi prodotti che si identificano in una vasta gamma che abbraccia biancheria da bagno, biancheria da letto, biancheria da tavola. Il progetto consente a chi acquista la biancheria per la casa Losenti di fare un doppio regalo, per sé e per il pianeta. Infatti, acquistando Losenti l’utente finale porta a casa la qualità, la morbidezza e la cura dei tessuti italiani e allo stesso tempo entra a far parte di un progetto di riciclo che è un bene per il pianeta. Più precisamente, una volta acquistata, la biancheria Losenti utilizzata può essere restituita senza vincoli di usura o di tempo. Della biancheria restituita vengono analizzate le condizioni e, in base alle possibilità, viene donata a chi ne ha bisogno oppure rigenerata e riciclata per imballaggi ecologici. D’altro canto, coloro che acquistano Losenti ed entrano a far parte di tale processo possono beneficiare di uno sconto sul prossimo acquisto. L’intento è quello di intensificare il rapporto tra uomo e ambiente attraverso l’acquisto di un prodotto di uso quotidiano che faccia da collante e che educhi al concetto di eco-friendly.

E’ un’idea fresca e giovane che richiama un tema fondamentale per la comunità, un piccolo passo verso un necessario cambiamento di rotta delle aziende.

La biancheria sostenibile di Losenti

Losenti dà vita ad un nuovo tipo di biancheria che si può definire “biancheria sostenibile”. La definizione congiunge il benessere e il piacere che il prodotto apporta al pianeta e al consumatore e non si esonera dall’essere una proposta interessante per l’atmosfera curata della casa. La biancheria Losenti è un’ottima soluzione di arredo per ambienti moderni e che fanno del dettaglio il punto di forza. Per esempio, Losenti accontenta il gusto contemporaneo attraverso accappatoi e set di asciugamani dai colori neutri e dai colori pastello e fa della semplicità delle trame il vero lusso. Dicasi lo stesso per i set di lenzuola e copripiumini, trapunte, federe e plaid, pensati per soddisfare l’abbellimento di ambienti moderni e dall’arredo essenziale. In cucina Losenti porta la vivacità e la delicatezza di tovaglie colorate abbinate a runner e tovaglioli di straordinaria finezza.

Insomma, Losenti si allontana dall’idea di biancheria sfarzosa e principesca e veste la casa con biancheria sostenibile e raffinata, adatta alle giovani generazioni e in proiezione di quelle future.