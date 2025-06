Un nuovo Museo Archeologico della Garfagnana a Pieve Fosciana

“Oggi è una giornata storica per la Garfagnana e per l’intera Toscana con l’inaugurazione del nuovo Museo Archeologico della Garfagnana, allestito nell’affascinante complesso dell’ex Convento di Sant’Anna. Un luogo che custodisce le radici più antiche di questo straordinario territorio e le restituisce, con rinnovato splendore, alla comunità. La Garfagnana si conferma terra di bellezza, identità e memoria. fortemente voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con le istituzioni locali”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani, intervendo all’evento che si è tenuto a Pieve Fosciana.

“Questo museo – ha aggiunto – è un fiore all’occhiello per la Garfagnana, un luogo che racconta questa terra, custode di un patrimonio archeologico di straordinario valore. L’ex Convento di Sant’Anna, con la sua bellezza architettonica e la sua importanza storica, si trasforma oggi in uno spazio vivo, aperto alla comunità e ai visitatori, dove passato e presente dialogano in armonia. Investire nella cultura significa investire nel futuro. Questo museo non è solo un contenitore di reperti, ma un presidio di identità e sviluppo, capace di attrarre turismo e di rafforzare l’orgoglio delle nostre comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno: dagli archeologi alle istituzioni locali, dai volontari ai cittadini che hanno creduto in questo progetto.”