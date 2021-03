Tutela animali, convocata l’assemblea. Iscrizioni entro il 9 aprile tramite pec

Scadono il 9 aprile i termini per iscriversi all’Assemblea delle associazioni del volontariato e imprese sociali, convocata alle 14.30 del 4 maggio 2021, per il rinnovo della Commissione regionale tutela animali. Come da regolamento, l’Assemblea è chiamata a indicare i candidati alle votazioni, per nominare i cinque rappresentanti delle associazioni e delle imprese sociali (riconosciute in albi provinciali), all’interno del massimo organismo consultivo della Regione Toscana, nell’ambito della tutela degli animali.

I precedenti membri della Commissione, istituita con Legge regionale 59 del 2009, erano soci di Lav (Lega anti vivisezione), Enpa (Ente nazionale protezione animali), Lega per la difesa del cane e Coordinamento associazioni animaliste Regione Toscana. Partecipano all’Assemblea i delegati di associazioni e imprese sociali, che potranno accreditarsi tramite apposita autocertificazione, da inviare per posta certificata entro il 9 aprile al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/convocazione-assemblea-per-la-designazione-dei-membri-della-commissione-tutela-animali.

Le modalità di voto saranno definite successivamente, sulla base delle condizioni epidemiologiche del momento: i delegati saranno chiamati a votare tra i candidati indicati dall’Assemblea stessa.