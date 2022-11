Turismo, Lucca protagonista al World Travel Market di Londra

Lucca e la Piana grandi protagoniste al World Travel Market (WTM), la fiera turistica che si tiene ogni anno a Londra, in corso di svolgimento proprio in questi giorni e considerata un vero e proprio punto di riferimento per i nuovi trend a livello internazionale. Durante l’evento vengono presentate numerose destinazioni mondiali, con relative peculiarità e caratteristiche, davanti ad un pubblico di professionisti e addetti ai lavori del settore. Un’opportunità per l’intera industria del turismo di crescere e svilupparsi, mettendo a confronto le esperienze delle varie aree geografiche. Per i partecipanti al WTM, la manifestazione rappresenta un vantaggio competitivo e la possibilità di essere continuamente aggiornati con le ultime notizie sullo sviluppo del settore.

La Piana di Lucca, con il Comune di Lucca capofila, è presente grazie alla DMC (l’ente privato che si occupa della promozione e commercializzazione del territorio) rappresentata in loco da Giacomo Andreani, Ceo di Expirit, una start up che sviluppa progetti di turismo sostenibile, attiva collaboratrice dell’amministrazione. Una partecipazione che segue la trasferta guidata dall’assessore comunale Remo Santini, che solo poche settimane fa si è fatto portavoce in terra inglese delle iniziative e dei nuovi pacchetti turistici riguardanti il nostro territorio, ottenendo riscontri tangibili già nel breve periodo.

Al WTM e tramite eventi paralleli, tour operator e agenzie turistiche di tutto il mondo stanno conoscendo la piattaforma Discover Piana di Lucca, che contiene innumerevoli offerte di esperienze e pacchetti per scoprire e vivere il nostro territorio.

Proposte di viaggio attente alla sostenibilità e per tutti i gusti: dall’arte alla musica, dalla natura all’enogastronomia, fino all’artigianato tipico. “Lucca e la Piana sempre più presenti in tutta Europa – commenta l’assessore al turismo Remo Santini – l’obiettivo è quello di una rinnovata vitalità nella promozione all’estero del territorio. Nel 2023 esploreremo anche nuovi mercati, orgogliosi di presentare e sviluppare il brand identitario del nostro territorio”