Trisomia 21 Aps e La Beppa Fioraia di Firenze insieme per la solidarietà

Venerdì 20 febbraio una cena all’insegna della cucina toscana per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con sindrome di Down

Firenze – Una serata all’insegna della convivialità, della tradizione toscana e dell’inclusione. Venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 20, nello storico ristorante La Beppa Fioraia, in via dell’Erta Canina a Firenze, si terrà una cena solidale a sostegno di Trisomia 21 Aps, i cui proventi (tolte le spese) saranno donati all’associazione per sostenere i percorsi di autonomia delle persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive di origine genetica. L’evento è svolto in collaborazione con il Quartiere 1 del Comune di Firenze.

Il menù, come nel dna della Beppa, celebra i sapori più autentici della cucina toscana, elaborati dallo chef Simone Quattrini: antipasto di crudo con coccoli e stracchino, maltagliati al ragù di cinta senese, porchetta al carbone con patate, tiramisù, acqua e caffè. Il costo è di 35 euro a persona, di cui 10 euro – pari all’intero guadagno netto – saranno devoluti all’associazione. È prevista anche un’alternativa vegetariana, con antipasto “La Beppa nell’orto”, maltagliati broccoli e fonduta al caciocavallo, cavolfiore alla brace con chimichurri e tiramisù. Per i bambini fino a 10 anni è disponibile un menu dedicato a 25 euro, con antipasto, pasta al pomodoro o ragù, cotoletta e patatine.

«La Beppa Fioraia è da sempre un luogo di accoglienza e condivisione – spiega Vincent Paul Piccinno, titolare della Beppa Fioraia –. Questa serata nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto, semplice e vero: stare insieme, mangiare bene e sostenere chi ogni giorno lavora per costruire autonomia, dignità e futuro».

«È per noi davvero una gioia portare avanti questa iniziativa di cui ringraziamo la Beppa Fioraia – commenta il presidente di Trisomia 21 Aps Cristiano Bencini – perché ci permette di condividere una serata all’insegna del valore dell’inclusione, coinvolgendo tante persone che ancora non ci conoscono. Ringraziamo la Beppa Fioraia per aver scelto di destinarci i proventi della serata, preziosi e necessari per sostenere tutte le nostre attività».

«Siamo felici di sostenere le iniziative a favore di associazioni come Trisomia 21, che lavora ogni giorno per l’autonomia e l’inclusione delle persone con sindrome di Down, offrendo un supporto fondamentale alle famiglie che ne condividono il percorso», dichiarano dal Quartiere 1 il presidente Mirco Rufilli e il presidente della Commissione Servizi sociali Alessandro Vicisano.

Durante la cena sono previsti momenti di intrattenimento e un banchino informativo sulle

attività dell’associazione, organizzati dalle ragazze e i ragazzi di Trisomia 21 Aps e i loro familiari,

a disposizione per fornire informazioni e approfondimenti.

Contribuirà all’iniziativa la Cantina Mazzei di Fonterutoli (Siena).