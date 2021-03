Toscana: olio e vino si comprano in edicola

Con il progetto “Edicola km 0” è possibile acquistare i prodotti locali insieme al giornale

Firenze – Il progetto “Edicola km 0” ha aiutato la trasformazione delle edicole toscane, che da un mese circa sono diventate anche rivendite di olio e vino: più di 7 mila litri venduti fino a oggi, arrivati nei negozi della provincia direttamente dalla cantina sociale Colli Fiorentini Valvirginio. I prodotti alimentari, occorre precisare, non possono essere venduti in edicola, ma vengono ordinati tramite un catalogo o sul portale web dell’azienda, e ritirati (eventualmente) insieme al giornale.

Il progetto “Edicola km 0” è stato ideato dallo storico distributore di libri e giornali Giorgio Giorgi, e coinvolge per ora circa 400 edicole, ma punta a raggiungere gli oltre 2000 negozi che fanno parte del territorio regionale, rilanciando così il ruolo di tante piccole realtà in trasformazione: da semplici rivendite di giornali a punti di riferimento per i servizi al cittadino, e adesso anche per la spesa dei prodotti locali.