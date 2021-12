Toscana: controlli Green Pass su trasporto pubblico locale

Firenze – Sono scattati i controlli del Green Pass a bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, autobus e tramvia: 8 mila gli accertamenti, 690 le persone che non hanno potuto dimostrare di essere in regola con il Green Pass per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

I controlli sono stati effettuati alle fermate degli autobus e della tramvia dal personale delle Autolinee, quindi i passeggeri sprovvisti di attestazione digitale sono stati invitati a non salire a bordo, ma non multati, perché il compito di erogare le sanzioni compete soltanto alle Forze dell’Ordine.

Tra le città toscane, Firenze al primo posto con 2361 controlli positivi e 334 viaggiatori non in regola, Pistoia con rispettivamente 1532 e 78, Pisa con 710 e 15, infine Poggibonsi e Piombino che non hanno registrato trasgressioni, a fronte di 95 e 178 controlli.