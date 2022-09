Toscana al Salone del Gusto: sCOOLFOOD, a lezione di sostenibilità, economia sociale e ambiente

Un percorso didattico che affronta tematiche legate ad obiettivi di sviluppo sostenibile e tutti i temi previsti dall’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica. E’ “sCOOLFOOD per un futuro di tutto rispetto”, un programma educativo ideato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena e illustrato stamani davanti a decina di studenti in aula d’eccezione: lo stand di Slow Food Toscana a “Terra Madre” il Salone del Gusto di Slow Food in corso a Torino.

“Il nostro programma didattico sCOOLFOOD ha voluto fin da subito Slow Food Toscana come partner scientifico del progetto, una partnership di cui siamo particolarmente orgogliosi”, ha ricordato Claudio Monaci, della direzione attività istituzionale della FMPS, introducendo il laboratorio.

Il progetto è composto da kit didattici di 30 ore l’anno per 1 ora a settimana. Attivo ad oggi nelle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, da quest’anno sarà proposto in tutti Italia col nome sCoolFood Smart. Insieme ai kit, diversi per ogni anno scolastico per le primarie di e secondarie di primo grado, il progetto prevede anche l’insegnamento dell’educazione motoria con istruttore pagato da FMPS.

“Un progetto in linea con i valori e gli ideali di Slow Food: la promozione del cibo buono, pulito e giusto che passa anche dalla formazione e dall’educazione dei più giovani. Sono loro i protagonisti del futuro ai quali abbiamo il dovere di insegnare il rispetto del presente” ha aggiunto Gianrico Fabbri responsabile di Slow Food Toscana.