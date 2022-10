Torna a Lucca il Trekking Urbano, lunedì 31 ottobre alla scoperta della città dei musicisti, dei film e dei Comics

Lunedì 31 ottobre torna anche a Lucca l’appuntamento annuale con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, per riscoprire, a passo lento, l’immenso patrimonio storico-artistico e naturale delle città italiane.

Un modo di vivere il turismo e il territorio slow e sostenibile, attraverso percorsi guidati a piedi che uniscono arte, storia, cultura, natura e tradizioni locali. La manifestazione, ideata dal Comune di Siena, è arrivata quest’anno alla XIX edizione e in occasione di questa giornata vengono organizzate delle visite guidate negli oltre 70 Comuni che aderiscono all’iniziativa.

Il tema scelto per quest’anno è “Che Spettacolo di Trekking” e a Lucca viene proposta una passeggiata serale lunga circa 3 chilometri per due ore di tempo -con difficoltà bassa- per le vie e le piazze del centro storico che la legano al mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. A Lucca sono nati ed hanno iniziato le loro straordinarie carriere grandi musicisti e compositori conosciuti in tutto il mondo, come Giacomo Puccini e Luigi Boccherini e, sempre da qui, sono passate star internazionali della musica come i Rolling Stones. Lucca e i suoi meravigliosi scorci sono i protagonisti di set cinematografici di film indimenticabili con Alberto Sordi e Nicole Kidman. La città è inoltre il palcoscenico multimediale di Lucca Comics&Games che proprio in questi giorni anima vie, piazze e le storiche Mura urbane. Durante il percorso è prevista una sosta in piazza del Suffragio per tre brevi concerti di 10/15 minuti, a cura dell’istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini”, sulle note dei grandi musicisti e compositori lucchesi del passato.