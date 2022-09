FIRENZE – Imparare a conoscere il caffè con Espresso Academy Un corso per conoscere la filiera, le sue trasformazioni e per fare scelte consapevoli che premiano qualità e sostenibilità

La cultura del caffè è più che mai di interesse mondiale, di cui l’Italia rappresenta un riferimento di eccellenza. Eppure, se chiediamo agli italiani cos’è il caffè, pochi sanno rispondere correttamente, entrando nei dettagli di un prodotto che per varietà e aromi è pari al vino.

Non solo: in questo periodo di aumento del prezzo della tazzina (al bar come a casa) sappiamo riconoscere e premiare chi veramente propone un buon espresso e non cadere nel tranello di chi, per quadrare i conti, abbassa la qualità della miscela offerta o tralascia la manutenzione delle apparecchiature che, se non pulite, uniscono al gusto dell’espresso uno sgradevole retrogusto di rancido?

La storica torrefazione fiorentina Mokaflor, da anni offre numerosi strumenti a chi vuole conoscere più a fondo il caffè e gustare miscele e singole origini di pregio.

A cominciare dal centro di formazione Espresso Academy in via delle Torri 55 a Firenze, che è attivo da oltre 13 anni e ha numerose sedi sparse all’estero, l’ultima aperta in Cina per promuovere la tradizione italiana del caffè. Oltre che ai professionisti, i suoi corsi si rivolgono ad appassionati e curiosi del mondo del caffè, che spesso vengono da oltre frontiera e approfittano di un viaggio a Firenze per unire un corso a una vacanza tra arte, storia e buona cucina.

Dalla parte delle donne

Nel 2015 è nato CaffèLab, un laboratorio online del caffè che soddisfa il coffee lover e il professionista con miscele e singole origini, macchine, accessori e libri… tutto quanto occorre per realizzare estrazioni eccellenti, a cominciare da una ricca gamma di specialty coffee, ovvero caffè di qualità superiore.

Su alcune etichette si trova un cerchio rosa con la scritta “Woman Coffee Project”: sono fiori all’occhiello della torrefazione che sostiene la fondazione IWCA – International Women’s Coffee Alliance – Italia, il chapter italiano dell’Associazione internazionale fondata nel 2003 con «l’obiettivo di supportare l’empowerment, ovvero la conquista della consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e del proprio agire da parte delle donne lungo tutta la filiera del caffè, con focus principale sui Paesi produttori – spiega Eleonora Bernini, export e marketing manager di Mokaflor-Caffelab – .

Vogliamo dare risalto e spazio alle piantagioni condotte da donne e ai loro caffè e sostenere i progetti al femminile da un punto di vista culturale, sociale, economico e lavorativo. Siamo fiere di essere tra i sette soci fondatori di una realtà che vuole contribuire alla divulgazione della conoscenza del caffè di qualità e aiutare le donne lungo tutta la sua filiera».

Conoscere il caffè

Per acquisire una prima conoscenza di base del caffè, Espresso Academy propone a curiosi e

appassionati un corso base di 2 ore con nozioni di botanica, le caratteristiche delle principali

specie, i passaggi della lunga filiera per arrivare alle caratteristiche di un buon caffè e di

un’estrazione ben eseguita, sia in espresso sia a filtro.

L’iscrizione sarà gratuita per i primi 50 che ne faranno richiesta; per loro e per chi contatterà successivamente l’Academy, sarà possibile usufruire di sconti importanti su tutti i corsi professionali di Espresso Academy, dalla latte art ai corsi sull’assaggio professionale.

Per fare scelte consapevoli e premiare chi lavora con attenzione e rispetto (e magari diventare noi stessi operatori del settore); chi tutela l’ambiente e offre un lavoro sostenibile, a cominciare dalle donne.

cafffelab.it – espressoacademy.it