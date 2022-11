Terremoto nella Costa marchigiana, il sisma avvertito anche in Toscana

Un terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro nella costa marchigiana pesarese in prossimità di Pesaro Urbino è stato avvertito questa mattina alle ore 7.07.

Al terremoto sono seguite scosse di minore intensità.

Il sisma è stato avvertito anche a Firenze e in altre zone della Toscana come testimoniato online dai cittadini, in particolare nell’aretino e nella zona del casentinese.