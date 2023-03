Tennis, Valentina Padula campionessa del mondo al master over 45 in Turchia

“I complimenti più festosi a Valentina Padula e alle altre atlete italiane che hanno visto in Turchia il master di tennis over 45 ‘World Tennis Master Tour’ in Turchia”, dichiara Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze. Le italiane Valentina Padula, Michaela Uhnakova, Alessia Zerbino e Silvia Sanna, convocate dalla Federazione Italiana, dopo aver battuto Giappone e Sud Africa, quindi ai quarti l’Olanda e in semifinale l’Inghilterra, hanno vinto sulla Francia in finale. Un ringraziamento dal Valentina Padula al Match Ball Firenze Country Club e Fabio Bianchini “per avermi fatto allenare tutto l’inverno”. “Siamo orgogliosi di questo risultato, che porta lustra all’Italia e a Firenze – sottolinea Armentano – così come siamo sicuri della festa del fratello di Valentina, Tommy, venuto a mancare ma sempre presente a incoraggiare in qualche modo la risposta della vita a ogni perdita”.

Giocatrice del Circolo Tennis Assi a Umago, in Croazia, Valentina Padula ha conquistato il titolo europeo Senior in coppia con Katy Angelli del C.t. Seven di Cortona. Grazie allo sport ha trovato la forza di reagire alla perdita del fratello.

Padula è la numero 2 al mondo nella classifica Itf Senior di singolo e numero 1 di doppio. E’ stata convocata dalla Federazione italiana Tennis per essere la capitana della squadra italiana over 45 che andrà ai prossimi Mondiali per team, a Lisbona, dal 31 luglio al 5 agosto.