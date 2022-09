TEMPO LIBERO – Lucca, Grosseto e Siena al centro dell’autunno made in Tuscany di Girogustando

l Prosciutto di Cinta senese DOP in crosta tagliato in vista con fungo porcino”, per esaltare le tradizionali eccellenze di stagione. Oppure un “Polpo Brasato alla Birra Ad Meata, con Pork Corn”, per coinvolgere il pubblico in nuove esperienze del gusto, sempre ispirate alla qualità. Sono due delle pietanze che sta per proporre l’imminente autunno di Girogustando, la rassegna di gemellaggi gastronomici al via in Toscana per la sua nuova stagione. Dal 21 settembre in tre province – Lucca, Grosseto e Siena – coppie di cuochi prepareranno insieme inediti menu a quattro mani, da servire al pubblico dei ristoranti secondo la formula ideata 21 anni fa da Confesercenti Siena. Una rassegna che è servita negli anni a qualificare e valorizzare l’offerta gastronomica toscana, favorendo il confronto e permettendo al pubblico di apprezzare ingredienti ed abbinamenti meno conosciuti. Non a caso, Girogustando ha fatto propri da tempo i valori di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove l’identità dei territori attraverso la cultura enogastronomica e i suoi protagonisti.

Un impegno più che mai tradotto in pratica nella serie di eventi che sta per iniziare. Tra settembre e novembre, nove abbinamenti con 18 ristoranti protagonisti, tutti toscani: si comincia mercoledì 21 settembre con il Bistrot sul mare – bagno Teresa di Viareggio che ospita il Bistrot Fatt’ammano di Santa Fiora; si finisce il 9 novembre con la Trattoria il Libridinoso di Murlo che farà visita al Ristorante dagli Alti dell’Hotel Milano, a Lucca. Un’ampia scelta di intrattenimento enogastronomico – ai piatti si abbinano vini del territorio, serviti da sommelier – preceduta da tre serate-prologo estive (due a giugno in Maremma, una il 15 settembre a Buonconvento) e integrata nel prossimo inverno con una cooking lesson a Follonica e altri gemellaggi in terra di Siena.

“Le ragioni per credere nel valore del confronto non sono mai venute meno, ed in un momento come questo assumono un valore ancora maggiore” annuncia il Presidente di Confesercenti Siena Leonardo Nannizzi, in vista della nuova stagione. “Girogustando è un modo per veicolare l’enogastronomia che si inserisce nel prodotto turistico della destinazione Maremma” gli fa eco il Presidente di Confesercenti Grosseto. “Siamo felici di unirci agli altri territori nella valorizzazione degli obiettivi di Vetrina Toscana” aggiunge Daniele Benvenuti, responsabile area lucchese e Versilia di Confesercenti Toscana Nord, alla prima esperienza nella manifestazione. I menu e gli altri dettagli delle imminenti serate Girogustando sono già disponibili sul sito www.girogustando.tv , assieme a tutti i recapiti e le informazioni utili per il pubblico intenzionato a partecipare.