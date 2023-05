Tecnologia: il talk sulla finanza personale che rompe i tabù, a Nudismo finanziario protagonista Roberto Recchioni

Un evento, ma anche una piattaforma, un magazine, un podcast e una newsletter. Rame è tutto questo, e molto di più. Sì, perché capita assai di rado imbattersi in iniziative in grado di infrangere argomenti tabù. E uno di questi è certamente il denaro.

Ecco quindi che mercoledì 10 maggio a Nana Bianca arriva “Nudismo Finanziario” (ore 18:30 ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it ), un talk per fornire un nuovo paradigma del valore. Perché per cambiare il nostro comportamento rispetto al denaro non occorrono nuove conoscenze, ma un nuovo modo di utilizzare le conoscenze.Ospite di questo primo appuntamento fiorentino e toscano sarà Roberto Recchioni, sceneggiatore e soggettista per il fumetto e il cinema, illustratore, critico, da alcuni anni è il direttore di Dylan Dog, la creatura di Tiziano Sclavi pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore. Ha scritto personaggi iconici come Tex, Diabolik e Topolino e ha creato John Doe (insieme a Lorenzo Bartoli), Battaglia, Detective Dante, David Murphy: 911 e la serie Orfani.

Impariamo fin da piccoli che il denaro è uno degli argomenti da evitare in pubblico, come il sesso, la politica, la religione. Non sappiamo quanto guadagna la nostra collega o quanto paga di affitto il nostro migliore amico. E invece il conto economico di ciascuno di noi è la storia di chi siamo, della famiglia che ci ha cresciuto, della società che ci ha influenzato, del nostro carattere, delle nostre scelte, dei nostri desideri. Parlare di soldi ci libera dal giudizio, dalla vergogna, dal senso di colpa di cui li rivestiamo. E ci offre gli strumenti per disinnescare la disparità salariale, per darci il giusto valore, per consentirci di godere della nostra vita e per credere nella nostra capacità di realizzare i desideri più profondi.

L’evento fiorentino è organizzato in collaborazione con Mira!, agenzia di comunicazione specializzata nella produzione di contenuti originali. Rame è ideato da Montserrat Fernandez Blanco, designer di eventi culturali a cui spetta il merito di aver portato in Italia le ormai celebri Fuckup Nights, l’evento dove le storie di fallimento vengono raccontate e celebrate. Insieme a lei, tra i co-fondatori di Rame, la giornalista Annalisa Monfreda e dai manager Marco Ottonello e Paolo Galvani.

Gli appuntamenti dal vivo coinvolgono esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e del mondo imprenditoriale. Ma non c’è un collegamento fra le città in cui si svolgono gli eventi e gli ospiti che decidono di partecipare: “Per esempio a Milano c’è stata Ilaria Gaspari che vive a Roma – spiega Montserrat Fernandez Blanco -. Scegliamo persone disposte a mettersi a nudo. È molto difficile trovare speaker per parlare di tabù. Roberto Recchioni è stato alla Fuckup Nights e è stato molto generoso e coraggioso nel suo speech. Per questo ci tenevo tanto ad averlo anche in questo appuntamento”. Tra le ultime ospiti di “Nudismo finanziario” l’imprenditrice Ornella Laneri, la scrittrice Ilaria Gaspari e la modella e giornalista italiana Benedetta Barzini.