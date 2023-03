Siena, pubblicato l’avviso pubblico per un tirocinio formativo in Comune per due neolaureati Le domande entro il prossimo 11 aprile

Pubblicato all’Albo Pretorio on line l’avviso pubblico per la selezione di due candidati neolaureati in Architettura/ Ingegneria Edile oppure in Pianificazione Urbanistica e Ambientale per un tirocinio formativo retribuito presso la direzione urbanistica – servizio urbanistica e sito Unesco del Comune, finalizzato alla realizzazione del progetto: “Approfondimenti in materia di Pianificazione Urbanistica e strumenti per il governo del territorio”.

L’ obiettivo è quello di consentire al tirocinante di partecipare alle varie fasi progettuali dell’Ente: sia nella redazione delle cartografie digitali con l’utilizzo di programmi informatici sia nell’acquisizione di tecniche di attuazione della normativa regionale in materia di governo del territorio e delle valutazioni ambientali connesse.

I candidati dovranno: essere in possesso di una Laurea Magistrale quinquennale in Architettura LM 4 C.U -Laurea Magistrale quinquennale in Architettura e Ingegneria Edile LM 4 oppure Laurea Magistrale Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM48 e conseguita entro e non oltre 24 mesi precedenti l‘attivazione del tirocinio prevista per il mese di maggio e di non aver compiuto 30 anni alla stessa data; di non aver svolto alcun tirocinio o prestazione lavorativa al Comune di Siena. Richiesta anche l’iscrizione nell’elenco anagrafico dei disoccupati (D. Lgs. 150/2015) e la residenza o il domicilio in Toscana.

Il tirocinio avrà durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi entro i limiti della normativa vigente in materia, con un impegno di 30 ore settimanali e con articolazione oraria che sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo.

Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese pari a € 500,00 mensili.

La domanda di partecipazione, redatta nel modulo allegato al bando, indirizzata a: Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena, su busta con dicitura “Domanda per tirocinio formativo presso la Direzione Urbanistica per n.2 neolaureati in LM4 o LM 48 ” dovrà pervenire entro il prossimo 11 aprile insieme al curriculum vitae del candidato con evidenziato percorso formativo seguito negli anni di studi e una copia del documento di identità.

La richiesta potrà essere trasmessa tramite posta raccomandata (non farà fede il timbro postale); per PEC all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it; oppure presentata direttamente all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio Protocollo, in piazza Il Campo 1.

Il bando è disponibile sul portale istituzionale www.comune.siena.it all’indirizzo: https://www.comune.siena.it/node/444 , nonché su quello del Centro impiego di Siena https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita, all’URP del Comune (piazza Il Campo 7) e alla Direzione Urbanistica in via di Città 81.

Per maggiori informazioni e chiarimenti telefonare alla Direzione Urbanistica (via di Città 81) dalle ore 9 alle 14 al numero 0577 292124.