Tecnologia, il network strategico delle toscane OSItalia e Aruba Business in un evento d’eccezione

L’ appuntamento è per chi crede nel futuro dei sistemi in cloud. Ma questa volta è possibile entrare e “toccare con mano” la nuvola informatica che permette di elaborare ed archiviare i dati in rete.

Questo evento unico nasce grazie alla partnership che vede insieme le risorse delle due aziende toscane leader di settore Aruba Business e OSItalia. Nella mattina del 24 maggio il Global Cloud Data Center Aruba di Ponte San Pietro a Bergamo, a partire dalle ore 9.30, apre le porte in occasione dell’anteprima di OS1 Gravity, il gestionale in cloud di OSItalia per le piccole e medie imprese che potrà esser messo a disposizione attraverso l’infrastruttura cloud di Aruba.

L’unione di intenti delle aziende si lega alla promozione della sostenibilità digitale per fare il punto sui servizi in cloud e sensibilizzare partner e prospect che vedono in questa chiave il processo di rivoluzione digitale.

“La Digitalizzazione è una grande opportunità nel percorso di rilancio e crescita delle PMI” dichiara Carlo Nordio – Sales Manager di Aruba Business – che specifica inoltre: “OSItalia e Aruba Business ospitano i Partner nel Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, il Campus più grande in Italia, per un evento formativo nel quale acquisiranno consapevolezza del valore delle nuove soluzioni cloud”.

La partnership, consolidata da anni, forte di una visione strategica tesa al rilancio dell’economia invita, ora, i soggetti competenti ad entrare nella filiera tecnologica in grado di portare nel mercato un servizio finito ed efficiente per la piccola e media impresa. Questo significa parlare di un prodotto in cloud come OS1 Gravity allargando l’ottica delle software house ai servizi infrastrutturali e tecnologici senza trascurare la componente degli applicativi. In tal senso e come anticipato da Nordio, la location si presta anche come struttura di formazione, con spazi come l’Auditorium creati per eventi che fanno toccare con mano la tecnologia e le opportunità per i partner e gli interessati di verificare la qualità di prodotti di eccellenza e dei servizi proposti. Al termine della presentazione di OS1 Gravity con gli approfondimenti del Team di OSItalia è possibile, dunque, prender parte al tour nel Global Cloud Data Center tra sistemi, infrastrutture e asset tecnologici solitamente non visibili ma che sono il perno da cui dipendono processi, comunicazioni e servizi aziendali sia verso gli utenti interni sia verso i clienti esterni delle aziende.

Con l’occasione il neo eletto Presidente di OSItalia, Piermassimo Colombo tiene il punto fermo sullo stato dell’arte e sulla mission dei prossimi tre anni per il nuovo CdA: “Oggi siamo in questo “tempio” della tecnologia per condividere i lavori di sviluppo di OS1 Gravity, una soluzione moderna che dovrà consentire al nostro network di rivenditori di approcciare il mercato in maniera innovativa, dal prodotto al servizio”. “Grazie alla partnership con Aruba Business – conclude Colombo – il servizio sarà completo anche di infrastruttura e sistemi di sicurezza annessi per consentire al cliente di concentrarsi sul business, mentre per un’azienda come la nostra significa continuare a conseguire risultati di consolidamento e di crescita importanti”.