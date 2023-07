Tecnologia, i maggiori esperti del digitale si incontrano a GoValley Digital Convention

Sabato 8 Luglio dalle ore 15 a Pratovecchio Stia presso la Scuola Arti e Mestieri si svolgerà il GoValley Digital Convention 2023 dove esperti nazionali delle maggiori aziende Italiane daranno vita ad un ricco incontro al fine di formare e informare le aziende ed i cittadini del territorio delle potenzialità che offre il mercato digitale in termini di vendita e promozione di servizi e prodotti.

Le aziende ospiti sono Studio Samo; Lascaux; 3dws, Over The Reality. Aziende specializzate in Marketing, Social Media, Inteligenza artificiale e Metaverso.

Grande soddisfazione da parte del Vice Sindaco di Pratovecchio Stia Michele Ausilio:

“Siamo molto felici e orgogliosi di poter ospitare un evento cosi importante nel nostro comune – ha commentato Ausilio – la location, la nostra scuola Arti e mestieri si sposa benissimo per incontri del genere e sopratutto nasce proprio per questo. Gia adesso i nuovi “mestieri” sono nel settore digitale, AI e Metaverso e in futuro sempre di più lo sarà. Come assessore alle Attività produttive e Turismo credo che questo evento possa essere molto importante per tutte le nostre aziende, grandi o piccole che siano e operatori turistici. Le nuove frontiere digitali sono occasioni fondamentali da cogliere per svilupparsi nel mercato e attrarre turisti nella nostra vallata. Un ringraziamento particolare lo devo fare all’associazione GoValley per aver portato questo importante evento nel nostro Comune, con grande impegno e fatica è un associazione che sta facendo molto per la promozione del nostro territorio”.