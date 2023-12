Teatro Metastasio di Prato presenta “Il circo contemporaneo”

Da giovedì 14 a domenica 17 Dicembre 2023 Il circo contemporaneo a Teatro Metastasio di Prato

KAIRÒS

Mentre fervono i preparativi delle feste natalizie arriva il circo contemporaneo sotto un elegante chapiteau dalle raffinate decorazioni in stile retrò con pavimento e gradinate in legno. È lo spettacolo Kairòs di Teatro nelle Foglie, che unisce la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura per condurre lo spettatore in una dimensione onirica ricreata da cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti, tra clessidre, vele e rottami, attraversando nello spazio-tempo della fantasia. Concepito durante il periodo pandemico, il lavoro riflette sul tempo e la sua percezione nutrendosi di desideri e speranze, ma anche paure e incubi di un viaggio dentro sé stessi compiuto nel tempo dilatato che tutti abbiamo vissuto.

idea originale, regia, produzione Teatro nelle Foglie

con Elena Fresch, Marta Finazzi, Nicolas Benincasa, Damian Fiore Giralt, Lilou Cuny, Marta Alba

scenografia Nicolas Benincasa

spettacolo realizzato con il sostegno di IdeAgorà, Performing Lands, Fondazione Cirko Vertigo, Comune di Casola in Lunigiana

produzione Teatro nelle Foglie 2021

con il sostegno di Premio Emilio Vassalli 2021