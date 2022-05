SPORT – Bocce, alle finali regionali è Scandiccese show con 4 titoli, 2 per Pieve a Nievole e Bocce Arezzo, uno alla Campigiana 2 argenti per San Vincenzo, 1 per Cortona, Garfagnana, Affrico, Montecatini, Il 45 e Chiusi

Sabato 28 maggio al Bocciodromo Comunale Tamiro Martelli di Scandicci si sono conclusi i Campionati Regionali Toscana di Bocce specialità Raffa 2022. Le 4 formazioni vincitrici delle prove di selezione nelle 3 categorie (A, B e C) nelle 3 specialità (individuale, coppia e terna) disputate tra aprile e maggio in tutta la regione, si sono affrontate in una final four che ha decretato i vincitori 2022. La manifestazione è stata organizzata da Bocciofila Scandiccese e FIB Toscana con il Comune di Scandicci.

Il Bocciodromo Comunale Tamiro Martelli si è animato fin dal mattino e le gare si sono svolte in una buona cornice di pubblico, sotto la direzione del sig. Marco Martinelli di Firenze.

I campioni in individuale sono Michele Di Chirico della Scandiccese in cat. A, dopo aver battuto in finale Marco Sgaragli di San Vincenzo, Alessandro Zotti di Bocce Arezzo nella cat. B, vincitore in finale su Renato Lucarini di Cortona Bocce, e Federigo Formelli sempre di Bocce Arezzo nella cat. C, dopo aver sconfitto Alessandro Giachetti della Scandiccese.

Le coppie campionesse di Toscana 2022 sono per la cat. A Massimo Cellerini-Giorgio Sposato della Bocciofila Campigiana, che hanno sconfitto in finale 12-2 Giandomenico Pellegrinotti-Massimo Tesi della Bocciofila Garfagnana, per la cat. B Massimo Gramigni-Silvano Melani della Scandiccese, vincenti 12-5 su Fernando Reali-Fabio Gazzaniga dell’Affrico, per la cat. C Claudio Mazzei-Donatello Da Gragnano della Bocciofila Pieve a Nievole, che hanno prevalso all’ultimo atto su Marco Pacini-Mauro Francesconi della Migliarina Viareggio per il 12-9.

Le terne vincitrici dei Campionati Regionali 2022 sono in cat. A quella di Pieve a Nievole formata da Giacomo Lorenzini, Matteo Franci e Massimo Matteo, che ha battuto Antonio Pacella-Giovanni Angius-Massimiliano Conforti di Montecatini AVIS, in cat. B quella della Scandiccese formata da Alberico Bifaro, Massimo Cipriani e Marco Petti, vincente su Gabriele Parravicini, Ivano Ricci e Alessandro Braconi de Il 45, in cat. C Stefano Iserani Reboli-Stefano Meli-Paolo Persiani sempre della Scandiccese, vincenti per 12-11 su Massimo Cherubini-Andrea Meoni-Alessandro Marchi del DLF Chiusi.

Grande giornata dunque per i padroni di casa della Scandiccese, che hanno portato a casa ben 4 titoli regionali, mentre 2 sono andati alla Bocciofila Pieve a Nievole, altrettanti a Bocce Arezzo, uno alla Bocciofila Campigiana.

I giocatori sono stati salutati in apertura di manifestazione dall’Assessore allo Sport del Comune di Scandicci Ivana Palomba. I vincitori sono stati premiati dal Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti, dal Presidente della Scandiccese Stefano Iserani Reboli, dal Consigliere Regione Toscana Fausto Merlotti, dal Segretario della Scandiccese Giancarlo Colonnelli, dal Consigliere FIB Toscana Simone Mocarelli, dal delegato FIB Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni.

I Campionati Regionali Bocce Toscana proseguiranno con le specialità Petanque (in programma a Scandicci presso il giardino della Polisportiva San Giusto domenica 5 e domenica 26 giugno) e Volo (in calendario a Marina di Carrara il 5 giugno).

Ecco i Campioni Regionali Raffa Toscana 2022, che hanno conquistato il titolo al termine delle finali disputate al Bocciodromo Comunale di Scandicci sabato 28 maggio:

-CAT. A SPEC. INDIV: Michele Di Chirico (Scandiccese – FI)

-CAT. B SPEC. INDIV: Alessandro Zotti (Bocce Arezzo – AR)

-CAT. C SPEC. INDIV: Federigo Formelli (Bocce Arezzo – AR)

-CAT. A SPEC. COPPIA: Massimo Cellerini-Giorgio Sposato (Campigiana – FI)

-CAT. B SPEC. COPPIA: Massimo Gramigni-Silvano Melani (Scandiccese – FI)

-CAT. C SPEC. COPPIA: Claudio Mazzei-Donatello Da Gragnano (Pieve a Nievole – PT)

– CAT. A SPEC. TERNA: Giacomo Lorenzini, Massimo Matteo-Matteo Franci (Pieve a Nievole – PT)

– CAT. B SPEC. TERNA: Alberico Bifaro-Massimo Cipriani-Marco Petti (Scandiccese – FI)

– CAT. C SPEC. TERNA: Stefano Iserani Reboli-Stefano Meli-Paolo Persiani (Scandiccese – FI)