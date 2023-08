Sport, avviso pubblico Siena calcio: il Comune proroga la scadenza

Il Comune di Siena ha deciso di prorogare fino alle ore 24 del prossimo 20 agosto il termine per l’ avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo al Siena calcio.

Con tale documento “si attiva l’iter amministrativo, nel rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e trasparenza, per l’espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024”.

L’atto è stato predisposto dall’amministrazione dopo la comunicazione ufficiale inviata al Comune di Siena da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio lo scorso 9 agosto; la decisione di proseguire in questo iter è arrivata anche in seguito a un’ulteriore interlocuzione avvenuta nei giorni scorsi tra il sindaco del Comune di Siena Nicoletta Fabio e la stessa Figc, in cui è stato ribadito il contenuto della lettera inviata, che pone come data del 23 agosto alle ore 12 il termine ultimo per l’invio alla Federazione della documentazione necessaria da parte della nuova compagine societaria per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza.

L’amministrazione comunale prosegue quindi la ricerca di imprenditori e di progetti per il rilancio del calcio cittadino. I documenti relativi alla manifestazione di interesse sono pubblicati sul portale del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3709).