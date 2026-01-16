Solidarietà, a Lastra a Signa uno spettacolo a sostegno dei volontari che trasportano midollo

Raccontare il difficile percorso che i malati di leucemia si trovano ad affrontare, dalla scoperta della malattia fino alla rinascita attraverso il trapianto. È questo l’obiettivo di “Ballare sotto la pioggia”, monologo teatrale realizzato da Associazione Culturale Sine Qua Non che andrà in scena giovedì 22 gennaio alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Lo spettacolo, con ingresso su prenotazione obbligatoria, devolverà il ricavato – assicurate le spese di produzione – al Nucleo Operativo di Protezione Civile, associazione di volontari che da oltre trent’anni si occupa della logistica dei trapianti di midollo osseo, trasportando cellule staminali emopoietiche da un capo all’altro del mondo per interventi salvavita su pazienti affetti da leucemie e altre malattie del sangue. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Avis Toscana, Admo Toscana, Regione Toscana, Comune di Lastra a Signa e il sostegno di Unicoop Firenze.

Scritto e diretto da Mauro Monni, attore, autore e presidente dell’Associazione Sine Qua Non, lo spettacolo vede in scena Adria Villa, Mauro Monni e Irene Fontanelli della scuola di danza Md academy di Katia Mancini, in un monologo che mira a sensibilizzare il pubblico sul valore della donazione di midollo osseo e sull’importanza, spesso invisibile ma decisiva, della logistica dei trapianti.

“Vogliamo raccontare quanto sia importante la donazione di midollo osseo – dice Massimo Pieraccini, fondatore e direttore del Nucleo operativo di Protezione Civile –. Il nostro lavoro è silenzioso ma fondamentale per far sì che le donazioni fatte in tutto il mondo arrivino a destinazione in tempo per poter fare il trapianto e nelle migliori condizioni: il nostro ultimo viaggio è stato dall’Australia all’Argentina”.

“Lo spettacolo teatrale è davvero emozionante – continua Pieraccini – e vi abbiamo collaborato con grande piacere perché le emozioni sono la cosa più bella che possiamo avere e danno un valore aggiunto alla nostra vita: abbiamo voluto trovare un argomento artistico che parla di chi sopravvive raccontando una bella storia con grande entusiasmo. Quello di Lastra a Signa sarà il debutto dell’opera, che nei mesi successivi verrà replicata in numerosi teatri d’Italia”.

“Il teatro è uno straordinario veicolo di valori – dichiara Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana –. ‘Ballare sotto la pioggia’ ci ricorda che dietro ogni donazione ci sono persone, scelte e responsabilità condivise. Come Avis crediamo profondamente nella cultura del dono come gesto quotidiano di cittadinanza attiva e sosteniamo con convinzione iniziative che uniscono arte, solidarietà e impegno civile. Per questo siamo felici di essere al fianco di un racconto che intreccia emozione e informazione, promuovendo la cultura del dono consapevole, gratuito e spontaneo. ”.

“La nostra mission – dice Alessandra Campagnano, presidente di Admo Regione Toscana Odv – è la promozione del dono delle cellule staminali emopoietiche rivolgendosi ai giovani dai 18 ai 35 anni. Il trapianto di cellule staminali emopoietiche è fondamentale per i malati di leucemia e delle oncoematologie e per questo è indispensabile trovare un donatore compatibile, cosa che accade in un rapporto di 1:100000. Per questo Admo collabora con le associazioni del dono del sangue e con il Nopc, i cui volontari sono i preziosi corrieri che da un capo all’altro del mondo trasportano le Cse laddove c’è chi è in attesa del dono che salva la vita. Senza di loro la disponibilità degli iscritti nel Registro italiano dei donatori di midollo osseo sarebbe inutilizzata”.

“Quando Mauro Monni e Massimo Pieraccini illustrarono alla nostra sezione soci Coop Le Signe il loro progetto per la realizzazione di uno spettacolo teatrale con lo scopo di far conoscere la missione svolta dal Nucleo Operativo di Protezione Civile per il trasporto nel mondo di midollo osseo – dice Elisabetta Guerrini, presidente soci Coop di Lastra a Signa – ne fummo tutti entusiasti, perché anche se l’associazione aveva ricevuto il fiorino d’oro dalla Regione Toscana e la nomina onorifica dal Presidente della Repubblica, di fatto nella quotidianità il loro insostituibile impegno era sconosciuto a molti”.

Per prenotazioni: 335360902