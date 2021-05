SOCIALE – 8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa

Dai Volontari sostegno indispensabile per le persone con SLA grazie alla consegna a domicilio dei farmaci e dei prodotti per l’alimentazione artificiale

“Una sinergia di cui siamo fieri perché aiuta concretamente le persone con SLA, soprattutto in un momento e in un contesto esterno complesso e imprevedibile che spesso ci ha portato a tagliare sui servizi socioassistenziali”. Raccontano così da AISLA Firenze il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e dei prodotti per l’alimentazione artificiale reso possibile grazie ai Volontari del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana. “Il beneficio dato dal servizio alle persone con SLA è oggettivo ed apprezzato: garantire una continuità terapeutica che altrimenti, in svariati casi, sarebbe stata molto difficile. In più, e ci preme sottolinearlo in occasione della Giornata Mondiale, i Volontari della Croce Rossa hanno fatto e stanno facendo un grande sforzo per i nostri assistiti e siamo grati a ognuno di loro per l’impegno profuso, per la passione, la professionalità, per l’esperienza che hanno messo a nostra disposizione”.

