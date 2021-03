SIENA – Vino, la proposta di Tenuta di Arceno per una Pasqua all’insegna della tradizione

Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines e di proprietà di Barbara Banke e della Famiglia Jackson dal 1994, propone Chianti Classico Riserva DOCG 2018, un vino importante ed elegante per festeggiare le festività pasquali all’insegna della tradizione toscana e dei suoi sapori.

Chianti Classico Riserva DOCG 2018 è un grande vino rosso, prodotto prevalentemente da uve Sangiovese. Accattivanti i profumi di intensa frutta matura che si sprigionano nel bicchiere dove predominano il lampone e le ciliegie nere con note floreali più delicate di viola e menta selvatica. In bocca, il giusto gioco bilanciato tra sapidità, mineralità, freschezza ed acidità contribuiscono ad esaltarne i sentori e gli aromi di liquirizia rossa e tabacco dolce. Ottimo in abbinamento ai tipici pranzi pasquali a base di carne e primi importanti. Un grande classico che riesce a conquistare anche i palati più esigenti.

DETTAGLIO DEL VINO Chianti Classico Riserva DOCG 2018

Chianti Classico Riserva DOCG proviene da vigneti esposti a sud, e quindi leggermente più caldi rispetto a quelli del resto della tenuta. È prodotto prevalentemente da uve Sangiovese con l’aggiunta di un 10% di Cabernet Sauvignon e viene affinato per un anno in barrique di rovere francese. Caratteristiche quali il colore scuro, la freschezza delle note fruttate, il perfetto equilibrio con gli aromi terziari di spezie, e la potenza dei tannini, morbidi e ben bilanciati, ne fanno un perfetto esempio di Chianti Classico Riserva. Al naso si riconoscono sentori di frutta matura dominata da lamponi e ciliegie nere con note floreali di viole e menta selvatica ed in bocca permangono aromi di crostata di ciliegie acide, liquirizia rossa e tabacco dolce che regala un finale acido ma fresco. Il prezzo medio di vendita al pubblico è di € 22,00