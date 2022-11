Siena, riaprono i Bottini: percorso in piena sicurezza

I Bottini di Siena, l’antica rete di acquedotti che ancora oggi alimenta le fonti storiche cittadine, tornano ad essere visitabili dal prossimo mese di dicembre. Nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre, è stato “inaugurato” il tratto che dalla Biblioteca Comunale degli Intronati arriva fino a Fonte Gaia (lungo circa320 metri). Il percorso che potrà essere visitato, sempre con capienza ridotta e sotto controllo per evitare di deteriorare il prezioso patrimonio dell’antico acquedotto senese e garantire la piena sicurezza ai visitatori, è stato sistemato con un progetto portato avanti dal Comune di Siena, in collaborazione con Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto e Vigili del Fuoco di Siena.

Sicurezza. In particolare sono stati istallati i nuovi sistemi di allarme che permetteranno di riaprire alle visite in piena sicurezza. Lungo il percorso prescelto per le visite, infatti, l’amministrazione comunale, come da progetto approvato per il tratto in oggetto dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto, ha istallato diversi pulsanti Sos collegati ad operatori addestrati che rispondono da remoto e che, in caso di necessità, possono assicurare un pronto intervento. Il sistema è stato testato nei giorni scorsi.

Le dichiarazioni. “Mettiamo di nuovo a disposizione della comunità – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi – un patrimonio inestimabile della nostra città, una particolarità assoluto, direi di livello mondiale. Dopo la pandemia e dopo i necessari accorgimenti per la sicurezza, torniamo a poter mostrare questa bellezza storica, su cui l’amministrazione comunale sta investendo con grande convinzione. E’ sempre una grande emozione poter fare anche pochi passi all’interno di questo acquedotto, che unisce fascino e ingegno e che costituisce un pezzo della nostra storia, da conservare, servare e far conoscere”. “Da dicembre – ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella – torneremo a vivere questa grande bellezza della nostra città, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione La Diana, da sempre impegnata, assieme all’amministrazione, nella cura, nello studio e nella valorizzazione di questo stupendo acquedotto. Stiamo lavorando anche per la imminente riapertura del Museo dell’Acqua, un gioiello che unisce storia e innovazione e che vogliamo valorizzare di nuovo all’interno di un percorso per i Bottini di Siena, vera eccellenza internazionale”.

Le visite. Completato l’iter per la riapertura le visite guidate che torneranno ad essere effettuato in collaborazione con l’associazione “La Diana”, da sempre in primissima linea per la cura, la manutenzione e la valorizzazione dell’antico acquedotto senese, in un percorso virtuoso che, nelle intenzioni dell’amministrazione, prevede, come sottolineato, anche il rilancio del Museo dell’Acqua. Le specifiche per la visita prevedono un massimo 10 persone a visita; costo del biglietto venti euro intero, dieci ridotto (ragazzi da 11 a 19 anni – over 65 – studenti e residenti nel Comune di Siena); gratuito per le scuole del Comune di Siena e bambini sotto 11 anni. Ecco il calendario concordato per dicembre con l’associazione La Diana.

Venerdì 02/12/2022 ore 9 ingresso Piazza il Campo – ore 10.30 ingresso Biblioteca; sabato 03/12/2022 ore 9 – ore 10.30 – ore 15.30 con ingresso sempre da Piazza il Campo; domenica 04/12/2022 ore 10.30 ingresso Piazza il Campo; venerdì 09/12/2022 ore 9 ingresso Piazza il Campo – ore 10.30 ingresso Biblioteca; sabato 10/12/2022 ore 9 – ore 10.30 – ore 15.30 con ingresso sempre da Piazza il Campo; domenica 11/12/2022 ore 10.30 ingresso Piazza il Campo; venerdì 16/12/2022 ore 9 ingresso Piazza il Campo – ore 10.30 ingresso Biblioteca; sabato 17/12/2022 ore 9 – ore 10.30 – ore 15.30 con ingresso sempre da Piazza il Campo; domenica 18/12/2022 ore 10.30 ingresso Piazza il Campo; venerdì 23/12/2022 ore 9 ingresso Piazza il Campo – ore 10.30 ingresso Biblioteca; sabato 24/12/2022 ore 9 – ore 10.30 con ingresso sempre da Piazza il Campo; venerdì 30/12/2022 ore 9 ingresso Piazza il Campo – ore 10.30 ingresso Biblioteca; sabato 31/12/2022 ore 9 – ore 10.30 con ingresso sempre da Piazza il Campo. Dal giorno 24 novembre 2022 sarà possibile l’acquisto on line degli ingressi direttamente dal seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/timeslot?tsproduction=45 . Percorso sul portale del Comune( www.comune.siena.it ) Comune di Siena – servizi online – cittadino – biglietteria Musei e Bottini storici.

A partire dal giorno 24 novembre 2022 sarà inoltre possibile effettuare la prenotazione tramite il Servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena inviando una e-mail all’indirizzo ticket@comune.siena.it indicando il numero dei partecipanti recapito telefonico, giorno della visita oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni effettuate tramite i Servizi Informatici del Comune di Siena saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione.