Siena, oltre novecento metri quadrati a disposizione del quartiere

Inaugurata dall’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli insieme al consigliere comunale Orazio Peluso, la nuova area di sgambamento per cani nel quartiere di Scacciapensieri a Siena.

“Uno spazio recuperato – commenta l’assessore Buzzichelli – e messo a disposizione del quartiere: si tratta di un altro di quei piccoli-grandi interventi effettuati attraverso il nostro personale che però sono molto utili per i cittadini e per migliorare la qualità della vita”.

L’area a Scacciapensieri è posta tra via P. Cesarini e viale M. Bracci e si sviluppa per circa 900 metri quadrati: è stata fortemente richiesta dagli abitanti della zona che già avevano un’area in dotazione, ma di pochi metri quadrati e con una rete di protezione ritenuta inadeguata per cani di grossa taglia. Il Comune di Siena sta provvedendo alla posa di due panchine e un cestino aggiuntivo al suo esterno. Così come per la nuova area a San Miniato, inaugurata martedì 14 marzo, è stata istallata una rete a maglia quadra elettrosaldata di 180 centimetri e cancelli in ferro appositamente costruiti da un fabbro.