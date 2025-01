Siena, magi e cammelli arrivano a Casole d’Elsa per Praesepium

Magi e cammelli a Casole d’Elsa per Praesepium. Le ultime rappresentazioni della rievocazione storica dedicata alla Natività sono in programma da sabato 4 gennaio a lunedì 6 gennaio, con orario dalle 15.00 alle 19.00, con ognuna delle tre date che troverà il proprio fulcro nell’arrivo dei tre re dall’oriente per portare oro, incenso e mirra al bambino Gesù. Praesepium tornerà nuovamente a trasformare i vicoli e le piazze del borgo valdelsano per proporre un realistico viaggio nella Betlemme dell’anno zero, in un grande spettacolo open-air organizzato dall’associazione CasolEventi dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva tra tradizioni e significati del periodo natalizio.

Le tre giornate conclusive saranno aperte da una sfilata dei trecento figuranti coinvolti nei vari ruoli che, vestendo abiti storici fedelmente ricostruiti con stoffe e dettagli dell’epoca, cammineranno tra i visitatori per prendere posto nell’arena dei gladiatori, nell’accampamento dei soldati romani, nel mercato dei nobili, nel lebbrosario nell’oliveta, nella piazzetta degli schiavi, negli allevamenti, nelle botteghe artigiane all’aperto lungo le mura o negli scantinati, e nella capanna della Natività. Questi momenti offriranno la possibilità di godere di una visione d’insieme della ricchezza, della varietà, della cura dei dettagli e del coinvolgimento di una manifestazione che aggrega l’intera comunità paesana di Casole d’Elsa che, anno dopo anno, rinnova il proprio impegno nel mettere in scena una rievocazione unica nel suo genere che in passato è stata premiata come “Miglior presepe vivente d’Italia”. Un ulteriore motivo di forte attesa è rappresentato proprio dalla presenza dei Magi in sella ai cammelli che, in attesa della festa dell’Epifania, contribuiranno al fascino e alle suggestioni offerte da Praesepium, regalando stupore a persone di ogni età. Tutte le informazioni per visitare Praesepium sono disponibili sul sito di CasolEventi o sull’omonima pagina facebook.