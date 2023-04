Siena, la Virtus trionfa nel derby: sbancato il Palaorlandi

Torna alla vittoria la Virtus che nel derby col Costone sbanca il PalaOrlandi 75-82 conquistando due punti importanti per classifica e morale. Vittoria all’esordio per coach Lasi sulla panchina rossoblu in una partita lottata e sudata fino all’ultimo, in cui è stata la maggiore lucidità nel finale della Stosa a fare la differenza

Partita che si accende subito sin dai primi possessi, con entrambe le squadre subiro aggressive. Banchero regge l’attacco della Stosa insieme a Laffitte, mentre dall’altra parte Maksimovic e Banchi scaldano la mano dai 6.75. Sono proprio le triple dei due esterni gialloverdi a scavare il solco, con le squadre che terminano la prima frazione sul 31-24. Parte meglio nel secondo quarto la Stosa, che con una buona difesa e buone scelte offensive torna a contatto grazie ai canestri di Paunovic. La Virtus reagisce ai tentativi di allungo del Costone che con i canestri di Maksimovic chiude sul 47-43.

Nel terzo quarto la Stosa stringe le maglie in difesa (soltanto 11 punti subiti nella terza frazione) e con i canestri di uno scatenato Dal Maso prende il vantaggio, chiudendo il periodo avanti 58-61. Nell’ultimo periodo il ritmo rallenta, con le squadre che procedono a braccetto fino ai minuti conclusivi dando alla partita un finale infuocato. Un canestro di Dal Maso dà il +3 alla Virtus a 1 minuto dalla fine. La Vismederi risponde dalla lunetta, ma il canestro della partita è l’arresto e tiro di Laffitte per il +4 rossoblu a 30” dalla fine. La precisione dalla lunetta fa il resto: la Virtus vince il derby e conquista due punti preziosissimi per la classifica.

COSTONE: Maksimovic 23, Ricci, Juliatto, Speri ne, Angeli, Terrosi 11, Banchi 17, Pisoni 2, Ondo Mengue 19, Bruttini 3, Maggiorelli ne. All. Ricci

VIRTUS: Paunovic 11, Berardi 4, Bartoletti ne, Banchero 8, Dal Maso 14, Bianchi, Ricciardelli 3, Olleia 4, Costantini 11, Imbrò, Calvellini 5, Laffitte 22. All. Lasi