Siena Jazz, riaperti i termini di ammissione ai Corsi Accademici di Primo e Secondo Livello

Siena Jazz riapre i termini di ammissione ai Corsi Accademici di Primo e Secondo livello per l’Anno Accademico 2024/2025 con scadenza per la presentazione della domanda entro il 5 settembre 2024.

Una importante riapertura attuata grazie alle diverse richieste pervenute da numerosi studenti dopo i grandi successi avuti in questi ultimi mesi con significative attività come il Siena Jazz International Summer Workshop, l’appuntamento artistico annuale più rappresentativo della programmazione dell’Accademia senese, oltre che il corso che storicamente ha dato inizio all’intera attività di Siena Jazz, a partire dal 1977 fino ad oggi, a questo evento si è aggiunta la presentazione del Progetto JazzAble, coordinato da Siena Jazz e assegnatario di finanziamenti a valere sul PNRR, ed ancora l’attivazione del primo dottorato in Italia in “Linguaggi dell’improvvisazione nelle Musiche Contemporanee” il cui bando di iscrizione scade il 2 settembre.

, con Decreto Ministeriale n.193 del 10 novembre 2011, è stata la prima istituzione musicale non statale in Italia a essere autorizzata dal MIUR al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in: Basso elettrico, Batteria e percussioni Jazz, Canto jazz, Chitarra Jazz, Clarinetto Jazz, Contrabbasso Jazz, Pianoforte jazz, Sassofono jazz, Tromba Jazz, Trombone Jazz.In conseguenza del decreto ministeriale Siena Jazz ha attivato dall’a. a. 2012-2013 i Corsi triennali di Diploma accademico di alta formazione musicale denominati: “Corsi SJU – Siena Jazz University”. Si tratta di corsi aventi valore legale, equiparati alla laurea universitaria di primo livello e quindi giuridicamente spendibili nello stesso modo, riconosciuti in Italia e in tutta l’Unione Europea. Il Ministero, inoltre, con D.D. n. 3315 del 13 dicembre 2018, ha autorizzato l’Accademia Siena Jazz anche al rilascio di titoli di alta formazione musicale per il conseguimento del Diploma biennale di specializzazione per gli stessi corsi del diploma triennale. I Diplomi accademici di secondo livello sono anch’essi titoli aventi valore legale equiparati a tutti gli effetti alla laurea magistrale universitaria. È un traguardo storico che apre tutta una serie di prospettive di rapporti internazionali e nazionali di grande importanza formativa e culturale per l’istituzione e per i propri studenti. Siena jazz dalla sua nascita si è sempre impegnata per la valorizzazione, la diffusione e l’insegnamento della musica jazz e delle sue numerose derivazioni contemporanee di qualità; è riconosciuta da anni come unaed un punto di riferimento nazionale per il. Siena jazz promuove il jazz italiano giovanile in Europa e nel mondo ed è tra i primi soci della, associazione con sede in Olanda (The Hague) che comprende le più importanti scuole di jazz del mondo.