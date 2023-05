Siena, in partenza laboratori per migliorare le competenze digitali degli over 65

Laboratori creativi volti ad acquisire competenze digitali e diminuire il divario generazionale. E’ “CREATI Spazi oltre le barriere digitali!”, il nuovo progetto europeo organizzato presso la Corte dei Miracoli e rivolto a tutti gli over 65. Il primo appuntamento è per giovedì 4 maggio, dalle ore 17.30, in via Roma, 56.

Gli appuntamenti in programma, tutti gratuiti, sono 15 e dedicati a benessere emotivo, creatività e competenze digitali. Si prenderà parte ad attività all’aria aperta e di teatro e si imparerà a districarsi tra social network, gestione della privacy su Internet e sicurezza online. Uniche regole: possedere un cellulare e aver voglia di mettersi in gioco con gli altri.

Gli incontri in programma sono 15 e si terranno ogni giovedì, dalle 17.30. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a info@lacortedeimiracoli.org oppure telefonare allo 057748596