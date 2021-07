SIENA – Il ritorno di Gianna Nannini: sabato 17 la rocker si esibirà in un concerto intimo nella Fortezza Medicea

Manca pochissimo al ritorno di Gianna Nannini a Siena, sua città natale. Sabato 17 luglio alle 21.30, la rocker senese si esibirà in concerto nella splendida cornice della Fortezza Medicea.

L’evento, organizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) con il patrocinio del Comune di Siena nell’ambito di Vivi Fortezza 2021, vedrà la Nannini esibirsi in una dimensione intima e inedita, accompagnata solamente da un pianista.

La data rientra nel tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, che sta toccando alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Per i possessori dei biglietti digitali o cartacei, i cancelli della Fortezza Medicea apriranno alle 18.30. Non occorreranno né Greenpass né tampone negativo, ma sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina nelle operazioni di ingresso e di uscita.

La pizzeria del piazzale sarà aperta dalle 18.30 alle 20.30 e post concerto. Il bar del bastione San Domenico resterà a disposizione degli spettatori dall’apertura dei cancelli in poi.

L’ultimo album di Gianna Nannini, “La differenza” è uscito il 15 novembre 2019, proprio nei giorni del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, alla quale Gianna Nannini era presente nel 1989: «Dopo la caduta di quel muro, purtroppo ne sono nati molti altri, mentali, e con queste canzoni vorrei abbatterli. Ognuno ha la sua differenza, questo è il bello» ha affermato la rocker, fresca vincitrice del PREMIO TENCO 2019, che ha sempre cantato di libertà e uguaglianza.

“Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche” è la motivazione con cui il Club Tenco ha annoverato Gianna Nannini tra i grandi artisti presenti nell’empireo della canzone d’autore italiana.

Vivi Fortezza 2021, che si svolge dal primo giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medica di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del territorio.

Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini, e cinema.

INFO

Sito web: www.vivifortezza.it

Mail: info@vivifortezza.it