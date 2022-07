SIENA – Economia circolare, terza tappa del percorso partecipativo

Il processo della transizione ecologica e la partecipazione attiva dei cittadini. Sarà questo il tema al centro del 4° Incontro del percorso partecipativo per il Piano della Economia Circolare e Bonifiche che si terrà a Siena venerdì 8 luglio alle ore 15.30 nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala.

All’incontro, aperto a tutti i cittadini, si potrà partecipare sia in presenza che tramite piattaforma zoom. Per accedere tramite zoom basterà cliccare sulla pagina del Garante regionale dell’informazione e della partecipazione per il governo del territorio ed accedere al link dell’incontro. L’incontro ha lo scopo di promuovere il nuovo piano regionale su economia circolare e bonifiche ed è rivolto a tutti i cittadini residenti in Toscana e alle pubbliche amministrazioni.

Il piano intende realizzare uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale attraverso scelte di economia circolare. Terminata questa prima fase di confronto e raccolta di contributi, la proposta di piano tornerà in Consiglio regionale per la sua adozione e successivamente per la definitiva approvazione.

Il programma dei lavori, che saranno moderati dalla Garante regionale dell’informazione e della partecipazione nel governo del territorio Francesca De Santis, prevede, dopo il saluto del sindaco di Siena Luigi De Mossi, gli interventi dell’assessora all’ambiente Monia Monni e della dirigente regionale Renata Laura Caselli, responsabile del procedimento del Piano. Faranno seguito i contributi del pubblico presente.

“Mettere al centro dei nostri obiettivi l’economia circolare è l’unico strumento che abbiamo per acquisire un’indipendenza energetica – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Siena Silvia Buzzichelli – proprio per questo come Comune abbiamo deciso di intraprendere una vera rivoluzione legata alla riorganizzazione della raccolta rifiuti chiedendo in primis ai cittadini un fondamentale supporto e un coinvolgimento attivo in questa causa”.

Tutto il programma degli incontri partecipativi è disponibile sul sito della Regione Toscana nella pagina dedicata: https://www.regione.toscana.it/-/informazione-e-partecipazione-piano-economia-circolare-e-bonifiche