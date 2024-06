Siena, cittadini oggetto di due indagini sociali Istat

A partire da lunedì prossimo, 24 giugno, all’interno del territorio del Comune di Siena alcune famiglie saranno contattate dai rilevatori Istat per le due indagini “Cittadini e tempo libero” e “Famiglie e soggetti sociali”. Le iniziative fanno parte di un sistema integrato di indagini sociali (indagini multiscopo sulle famiglie) da parte dell’Istituto nazionale di statistica.

La raccolta dei dati è iniziata il 20 maggio e si concluderà il 4 agosto 2024. La rilevazione ha avuto inizio con la fase “Cawi” (dal 20 maggio al 13 luglio): in questo periodo le famiglie selezionate possono collegarsi e compilare in autonomia il questionario web. Dal 24 giugno al 4 agosto, invece, si svolgerà la fase “Capi/Papi”: le famiglie che non avranno compilato il questionario online saranno contattate da un rilevatore comunale per l’intervista faccia a faccia.

L’indagine “Cittadini e tempo libero” ha come scopo quello di approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero, come ad esempio la pratica sportiva, la lettura, il cinema, la musica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali, le relazioni sociali, per comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità della vita delle persone. Le famiglie coinvolte sono state estratte casualmente dal Registro Base degli Individui (Rbi).

L’indagine “Famiglie e soggetti sociali” consente di approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari, attraverso l’analisi di diversi eventi e aspetti del ciclo di vita degli individui, tra i quali i rapporti interni alla famiglia, le reti di relazioni e di sostegno, l’affidamento e la cura dei figli, la transizione allo stato adulto, le storie e intenzioni riproduttive, la formazione delle unioni, i percorsi lavorativi, la mobilità sociale. Anche in questo caso, gli individui coinvolti sono stati estratti casualmente dal Rbi.