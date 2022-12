Siena, bonus utenze: presentazione della domanda per il contributo fino al 13 dicembre Assessore Appolloni: “Aiuti concreti in un momento dell’anno che grava sulle famiglie più fragili”

Scadrà il prossimo 13 dicembre 2022 il termine per presentare la domanda relativa al bonus utenze messo a disposizione del Comune di Siena per le famiglie più fragili.

I principali requisiti di accesso al contributo, compreso tra i 150 e i 450 euro, sono il possesso di Isee ordinario o corrente non superiore a 21mila euro, la residenza nel Comune di Siena e l’aver pagato nel corso dell’anno 2022 fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/riscaldamento.

“Una possibilità concreta per farsi aiutare in uno dei momenti dell’anno più complicati, quando il caro energia si fa sentire e va a gravare nella vita quotidiana delle famiglie più fragili – spiega l’assessore al sociale del Comune di Siena Francesca Appolloni – le forze che mettiamo in campo, grazie al lavoro dei nostri uffici, non sono certamente risolutive ma serviranno per dare un po’ di sostegno”.

La domanda potrà essere trasmessa a mezzo posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo, Palazzo Pubblico, Piazza Il Campo, 1.

Per necessità di chiarimenti o aiuto alla compilazione della domanda è possibile invece rivolgersi allo Sportello Famiglia, Palazzo Ottieri della Ciaia, Casato di Sotto, 23 (0577/292353) o attraverso la mail sportellofamiglia@comune.siena.it .