Scatta la Versilia, il nuovo contest per fotografi amatoriali collegato al Versilia Photo Fest 

Sono aperte le iscrizioni per Scatta la Versilia, concorso fotografico dedicato ai fotografi amatoriali all’interno del del Versilia Photo Fest 2023, organizzato dal Gruppo GoVersilia in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia.

Le foto potranno essere scattate su tutto il territorio dei sette Comuni in qualsiasi contesto e per qualunque argomento. In particolare dando rilievo al territorio e al tema del Festival come soggetto principale ma senza limitare i partecipanti alla propria creatività.

Le immagini potranno essere pubblicate sui social di GoVersilia, Instagram o inviate per email con un titolo e/o descrizione che rappresenti il significato della foto e la dicitura e/o hashtag “Scatta la Versilia”. #ScattaLaVersilia #GoVersilia #InVersilia #VisitVersilia.

“Il grande successo, in un solo fine settimana, con così grande partecipazione ci ha colto di sorpresa – ha commentato, raggiante e visibilmente emozionata, Katia Corfini di GoVersilia. – Abbiamo lasciato ampio spazio alla creatività dei fotoamatori di poter esprimere il proprio amore per il territorio tramite uno scatto. Complice sicuramente il coinvolgimento di tutti e sette i comuni della Versilia e la manifestazione del fine settimana a Lido di Camaiore, “Solo in una notte” , con una piazza straripante di energia, colore e musica ma soprattutto semplicità del grande pubblico presente. Per noi è una grande soddisfazione poter collaborare con il Consorzio di promozione turistica della Versilia, che ha sicuramente amplificato la nostra ispirazione” ha concluso Corfini.

Le iscrizioni sono state appena aperte e sono già arrivate centinaia di scatti e resteranno tali fino alla vigilia della manifestazione che quest’anno si svolgerà sabato 24 e domenica 25 giugno.

La libertà di scelta dei fotografi sarà totale in quanto la manifestazione stessa, “Versilia Photo Fest”, raccoglie un’ampia scelta al suo interno. Il contest sarà come un grande contenitore in cui c’è posto per tutto e per tutti. Questa è l’idea, che GoVersilia, vuole continuare ad estendere ad ogni fotografo che ami il territorio della Versilia e dei sette Comuni (Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.) Saranno premiate le prime tre immagini scelte tra gli scatti dei sette Comuni, e le prime tre immagini tra gli scatti del Comune di Camaiore. Le premiazioni avverranno nella serata di premiazione di Sabato 24 Giugno sul palco del Versilia Photo Fest a Lido di Camaiore.

Il regolamento è semplice e tutele informazioni sono disponibili sul gruppo Goversilia https://www.facebook.com/groups/goversilia