VINO – Milano Wine Week: ecco la Chianti Lovers Boat, il battello per degustare Chianti

Tutti a bordo, alla scoperta del Vino Chianti. Chianti Lovers Boat è il battello che fino al 10 ottobre navigherà sul Naviglio Grande, proponendo degustazioni, abbinamenti gastronomici e seminari a tema Chianti, in occasione della Milano Wine Week 2021.

Durante la Milano Wine Week 2021, tutto il quartiere Navigli si trasformerà in Chianti Lovers District: 36 locali tra ristoranti, wine bar, cocktail bar, avranno in carta oltre 50 referenze di Chianti D.O.C.G. in abbinamento alle migliori ricette.

Aziende e operatori di tutto il mondo sono attesi invece al Wine Business City, evento B2B in programma il 3 e 4 ottobre al MegaWatt Court di Milano, dove sarà presente una grande area a marchio Chianti con 22 aziende associate.

E ancora, lunedì 4 ottobre al Palazzo Bovara si terrà la prima masterclass internazionale a tema Chianti D.O.C.G. Annata: una degustazione orizzontale per sottozone dell’annata 2019 in collegamento con Londra, New York, Miami, Chicago e Toronto. Domenica 10 ottobre, sempre presso Palazzo Bovara, seconda masterclass internazionale, stavolta con un focus sul Chianti Superiore D.O.C.G.: una speciale degustazione verticale dall’annata 2019 all’annata 2012, in collegamento stavolta con Mosca, Tokyo, Hong Kong, Shanghai e Shenzhen.

“La Milano Wine Week 2021 rappresenta per il Consorzio Vino Chianti un’importante occasione di ripartenza – commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Dopo il difficile periodo del Covid che ha congelato le attività di promozione in presenza, questa manifestazione ci dà finalmente la possibilità di tornare a incontrare gli operatori di settore e di portare i produttori del nostro territorio a Milano mettendoci anche in contatto con vecchi e nuovi consumatori”.