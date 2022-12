Sarteano stupisce con i maggiori presepisti italiani in mostra per le vie del borgo Fino all’8 gennaio 2023 artisti da ognuno dei cinque continenti

Sarteano stupisce con i maggiori presepisti italiani in mostra per le vie del borgo

Un mese di tempo per visitare Sarteano e “L’Arte nella Natività”, sesta edizione, in crescendo, della mostra diffusa ad ingresso libero dedicata al presepe che si snoda attraverso le vie, le sale espositive e i musei del centro storico cittadino e diventata ormai punto di riferimento per gli appassionati dell’arte presepiale. L’itinerario d’arte, inaugurato l’8 dicembre nella Chiesa di San Francesco, sarà fruibile e ad ingresso libero tutto il mese, fino all’8 gennaio, dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00; il sabato, la domenica e venerdì 6 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Prima tappa in Sala Mostre Comunale: dodici i diorami esposti ad opera del presepista Sandro Nardini, incentrati su scene di vita quotidiana, ricostruzioni meticolose di case, botteghe e paesaggi. Seconda fermata all’Antica Farmacia Bologni, per un’opera d’arte assoluta e di grandi dimensioni realizzata dai Maestri Antonio Pigozzi e Mauro Marcato, con natività esposte in molti musei internazionali considerati fra i maggiori presepisti al mondo. Terza tappa alla Sala d’Arte intitolata a Domenico Beccafumi con le creazioni di Mario Bernardini e Corrado D’Alessandro di Arxaia che hanno rivisitato in modo del tutto originale la nascita di Gesù con un’esplosione di colori che esprime la gioia che questo avvenimento ha portato all’umanità cambiando il corso della storia. Accanto le realizzazioni di Marco Bonechi e Antonio Pigozzi nonché di appassionati locali di arte presepiale (Russo, Cottini, Canapini). Ultima fermata al Museo dei “Presepi dal Mondo” con la collezione stabile, già prestigiosa, che quest’anno si arricchisce con nuove natività provenienti dai cinque continenti e dal territorio nazionale, selezionate con passione e assidua e costante ricerca del collezionista Stefano Rappuoli.

L’intero calendario di iniziative previste per “Sarteano paese dei Presepi” è sul sito sarteanoliving.com. Info 0578269204