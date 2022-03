SANSEPOLCRO – “Nati per leggere”, tre appuntamenti in biblioteca Torna l’iniziativa che promuove la lettura tra i bimbi più piccoli

SANSEPOLCRO – “Nati per leggere”, tre appuntamenti in biblioteca

Riprendono gli appuntamenti con “Nati per leggere”, l’ iniziativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie per la promozione della lettura fin dalla più tenera età.

Le letture per bambini da 0 a 6 anni si terranno sabato 19 marzo, sabato 9 aprile e sabato14 maggio dalle 10 alle 12 alla biblioteca comunale, in collaborazione con le volontarie del progetto.

“Nati per Leggere” è promosso a livello nazionale dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Obiettivo del progetto è offrire al bambino occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo con il coinvolgimento dei genitori in un contesto di libri e letture. La Biblioteca e il Comune di Sansepolcro ne hanno raccolto il messaggio, aderendo all’iniziativa e promuovendola nel territorio.